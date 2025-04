Čeferin bo dobil nove sodelavce

Največje kongresno središče v Srbiji je prizorišče rednega letnega vrha Evropske nogometne zveze (Uefe). Najvišji organ Uefe bo prvič zasedal v Srbiji, dvakrat je že gostoval na Hrvaškem – v času skupne države je bil v Dubrovniku (1970), leta 2008 pa v Zagrebu. V Beogradu gre za 49. zasedanje rednega kongresa Uefe od leta 1955 in 9. pod vodstvom predsednika Aleksandra Čeferina, ki bo danes dobil kar deset novih/starih sodelavcev v izvršnem odboru.

V Sava centru in spremljajočem hotelu Crown Plaza se poteguje za dvoletni mandat pet kandidatov (tudi nekdanji as Andrej Ševčenko), potem ko sta se sprostila sedeža na račun Andrija Pavelka (Ukrajina) in Luisa Rubialesa (Španija), enajst kandidatov pa se bori za sedem sedežev s štiriletnim mandatom.

Tudi tričlanska slovenska delegacija

Med kandidati za sedež v izvršnem odboru Uefe je tudi predsednik Hrvaške zveze (HNS) Marijan Kustić, ki ima zelo realne možnosti za uspeh. To bi pomenilo vrnitev Hrvatov v izvršni odbor po letu 2023, ko je potekel mandat legendarnemu nogometašu Davorju Šukerju. Sedež v izvršnem odboru ne prinaša le približno 160.000 evrov letnega honorarja, pač pa tudi neposreden vpliv na politiko Uefe. Delegati bodo potrdili tudi imena petih evropskih članov za svet Fife – sedež v njem prinaša 250.000 dolarjev letno.

V Beogradu je tudi tričlanska slovenska delegacija, ki jo vodi predsednik NZS Radenko Mijatović, ob njem sta generalni sekretar Martin Koželj in podpredsednik Gvido Mravljak. Opazili smo tudi druge, tu je tudi častni predsednik sodniške organizacije Vlado Šajn. Tudi Slovenci si od tokratnega vrha Uefe obetajo veliko, delegati bodo namreč med drugim potrdili finančno poročilo in načrt za proračun 2025/26, v katerem bo še več sredstev za razvoj nogometa v 55 članicah.