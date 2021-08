Če me Luka potrebuje, sem vedno v njegovem kotu

21 nepozabnih sezon Nowitzki je v Dallasu igral med letoma 1998 in 2019, ko se je upokojil ob boku Luke Dončića. Kar 14-krat je nastopil na tekmi zvezd, z reprezentanco pa je bil bronast na SP 2002 in srebrn na eurobasketu 2005. Krona kariere je šampionski prstan z Dallasom leta 2011, ko je bil najboljši igralec finala.

31.560

točk je Nowitzki dosegel za Dallas Mavericks.

V Dallasovi odpravi, ki je prejšnji teden obiskala Ljubljano, ni nihče izstopal tako kot. Ne le zaradi svojih 213 centimetrov višine, temveč tudi zaradi izjemne košarkarske zapuščine. Član edine šampionske ekipe v zgodovini Dallasa in zdaj posebni svetovalec kluba je pozdravil podaljšanje pogodbe zin spregovoril tudi za Slovenske novice.»To bi nam bilo zelo všeč, seveda. Navijači so ga od prvega dne vzeli za svojega, njegova sproščenost, njegov smeh na igrišču, nabor spretnosti … Menim, da ga je res lahko imeti rad. Ima veliko srce. Kaj vse je že storil za skupnost pri tej mladosti. Že zdaj je velik del skupnosti Dallasa, vsi ga imajo radi, kamor koli gre, so ljudje navdušeni. Seveda bi radi videli, da bi pri nas končal kariero in bil v moštvu še dlje, kot sem bil jaz. Videli bomo, kako bo z njegovim zdravjem, a to je izvrstno za klub, da se je odločil podaljšati pogodbo. To dokazuje, da je pripravljen delati za to, da bi nas postavil v položaj, da bi lahko nekega dne zmagali.«»Ko sem bil sam v svojih dvajsetih letih, so mi to vedno govorili, češ da smo blizu, a ne dovolj. V desetih sezonah smo zmagali na 50 tekmah ali več. Moraš imeti dobro ekipo, v nekem trenutku pa potrebuješ tudi nekaj sreče, morda dodaš še enega ali dva igralca, ki se dobro ujameta z ekipo, kot je nam uspelo leta 2011, tako da … Kar nekako težko je načrtovati lovoriko, veste. Težko je, moraš imeti dobro ekipo, sestaviti moraš določene koščke sestavljanke in upati, da gredo skupaj. Moraš imeti vzdušje in kemijo v pisarnah, med trenerji, vse to mora biti pravo, če želiš naslov. Upajmo, da na pravo mesto postavljamo vse koščke, da bomo naslednjih nekaj let vsaj med kandidati, nato pa, da se morda nekega leta prebijemo skozi.«»Veste, za 22-letnika ima že zdaj neverjeten nabor spretnosti. Njegova igra je v vseh pogledih že zdaj neverjetna, tako da … V napadu ni veliko stvari, ki jih ne bi mogel narediti. Pa če je to s hrbtom proti obroču, s preigravanjem, met s korakom nazaj za tri točke. Ima tudi floaterja … Že zdaj je popoln paket! Na trenutke se le še uči brati tekme, uči se izbirati položaje za mete in za podaje, vse te stvari pa se po malem naberejo z izkušnjami. Če kdaj potrebuje oziroma si želi pomoči pri metu, sem vedno tu zanj. To sem mu že povedal – tako dober fant je, jaz sem se s svojo družino tako zabaval, ko sem bil z njim in ga spoznaval. Vsakič, ko me potrebuje ali ima vprašanje, sem vedno v njegovem kotu.«»Ja, bomo videli. Zdaj bi lahko mirne vesti govoril, a sem del organizacije Mavericks in ne morem govoriti o vseh igralcih, ki so pod pogodbo. Menim, da imamo na položaju v pisarnah dobro ekipo, ki je tudi zame v svojih časih naredila vse, ko je bil na položaju še(nekdanji generalni menedžer, op. p.). Postavili so nas v položaj za zmago, tako da sem jaz moral le še priti na tekmo, biti zvest sam sebi, trdo igrati in upati, da bi v tem času zbral veliko zmag. Zdaj lahko sem ter tja pomagam s kakšnim nasvetom ali čimer koli že. Upam, da imamo prave koščke v pisarnah, na katerih lahko gradimo. Da lahko le še gradimo in gradimo ter sestavimo več koščkov sestavljanke in da na koncu dobimo ekipo, ki ji bo uspel preboj. To bi bilo super zabavno.«»Neverjetno. Za majhno državo z nekaj več kot dvema milijonoma prebivalcev je neverjetno, koliko talenta proizvedete. Vaši fantje so spretni, igrajo s strastjo za svojo državo in zabavno jih je bilo gledati. Na olimpijskih igrah jim je uspel izjemen niz in Luki sem rekel, da sem bil žalosten za Slovenijo, saj so si zaslužili kolajno. Zaslužili so si jo, igrali so tako trdo in dobro, lahko si videl, da radi igrajo drug z drugim, da se zabavajo, tako da škoda, a vsi fantje so še precej mladi, tako da upajmo, da bodo lahko skupaj igrali še dolgo in da bo sledilo še veliko kolajn.«»Ja … Zdaj bo prvenstvo v Nemčiji, kar bi moralo biti zabavno, skupinski del pa mislim, da bo potekal v Kölnu. Bil sem tam, ko je bil v Berlinu pred tremi meseci na sporedu žreb. Ko smo na žrebu dobili Luko, sem se zgolj smejal. To je izvrstno za nemške navijače, da ga bodo, upam, lahko videli od blizu. Upam, da bo igral in da bo zdrav. A kako težka skupina bo to! (ob Sloveniji in Nemčiji so še Francija, Litva, Madžarska ter Bosna in Hercegovina, op. p.) Upamo, da bo to izvrstno tekmovanje, in upam tudi, da bosta tako Slovenija kot Nemčija prišli do Berlina.«