Če lahko LeBron James, zakaj ne bi Goran Dragić

Poškodba je preteklost

37,5

milijona dolarjev bo zaslužil v dveh sezonah, v prvi 18 in v drugi 19,5.

Butler še ni srečen

Šele dobra dva meseca sta minila, odkar so košarkarji Miamija navdušili v končnici lige NBA z igro in uvrstitvijo v veliki finale, a so že izgubili del prisluženega spoštovanja.& Co. so se pred začetkom novega prvenstva 22. t. m uvrstili na peto mesto na preglednici favoritov, ki jo je pripravila mreža ESPN, tretje med moštvi iz vzhodne konference. Pred njimi so branilci naslova LA Lakers, Milwaukee, Brooklyn, ki je dočakal okrevanjein, in LA Clipppers.»Spoštuj samega sebe in spoštovati te bodo začeli tudi drugi,« je že pred poltretjim tisočletjem poudarjal kitajski filozofin njegovega načela so se oprijeli tudi v Miamiju. Zato v prestopnem obdobju niso odštevali rekordnih zneskov za okrepitve, raje so si prizadevali zadržati jedro uspešnega moštva iz prejšnje sezone. Prednostna naloga sta bila Dragić, ki bo z novo dveletno pogodbo zaslužil 37,5 milijona dolarjev (18 milijonov v prvenstvu 2020/21 in 19,5 v naslednjem), in 23-letni krilni center. Pred slednjim je zadnje leto pogodbe za novince in bo igral za 5,1 milijona dolarjev, zato pa bo v obdobju 2021–26 zaslužil 163 milijonov z možnostjo dodatnih 32,6 milijona z raznimi nagradami.»Bam si zasluži sleherni dolar. Seveda pa takšen finančni preskok pomeni tudi večjo odgovornost,« ocenjuje Goran Dragić, ki je pri 34 letih v drugačnem položaju, a je bil ob osvojitvi naslova prvaka vzhodne konference najboljši košarkar Miamija. Ustavila ga je šele poškodba stopalnega loka na prvi finalni tekmi z jezerniki.Hkrati je bil zvodja moštva na igrišču in v slačilnici, zato si želi ostati na tako visoki ravni. Ne nazadnje je poldrugo leto mlajši kot, ki je nosil jezernike iz Los Angelesa na svojih močnih plečih in četrtič osvojil šampionski prstan. V jeseni športne kariere imajo pomembno vlogo številni dejavniki. Eden ključnih je zdravje, zato je Dragić zadovoljen, ker je uspešno okreval po neprijetni poškodbi, brez katere bi lahko imel zadnji finale tudi drugačen razplet. »Stopalo se dobro odziva na obremenitve, mi in jezerniki pa smo se vendarle znašli v drugačnem položaju kot preostala moštva, saj smo imeli manj časa za počitek in celjenje ran. A nisem zaskrbljen, saj imamo dovolj mladih sil, ki lahko vsak večer stopijo v ospredje,« poudarja izkušeni Ljubljančan, ki je v rednem delu prejšnje sezone opravljal naloge šestega moža s povprečjem 16,2 točke ob 44,1-odstotnem metu, 3,2 skoka in 5,1 asistence.V končnici pa se je vrnil v začetno peterko ter do poškodbe izboljšal svojo statistiko na 20,9 točke ob 45,2-odstotnem metu, 4,2 skoka in 4,7 asistence. V kakšni vlogi se torej vidi v svoji 13. sezoni v ligi NBA?»Odločil bo naš trener, jaz bom počel, kar bodo narekovale potrebe moštva. Prejšnja sezona je bila tudi zame nekaj novega, sprva sem bil celo v manjšem šoku, ko sem uvodne minute tekem presedel na klopi. Zdaj vem, kaj vse lahko pričakujem, zato mi bo lažje. Dokler se bom ukvarjal s košarko, se bom trudil, da bi napredoval. Vem, da lahko dodatno izboljšam tako met za tri točke kot iz koraka pri prodorih, tako imenovani floater. Predvsem pa bom skrbel za svoje telo in poskušal ostati zdrav,« razkriva Goran Dragić, ki se privaja na spremembe v Miamijevi zasedbi. Po odhodu krila(odslej Phoenix), ki je igral v začetni peterki vročice na vseh tekmah minule končnice, ter njegovih zamenjav(Portland) in(Atlanta), klubski šefi niso sedeli križem rok.Na Florido so privabili organizatorjaiz vrst LA Lakers in kriloiz New Yorka, na naboru NBA pa so kot 20. po vrsti izbrali nigerijskega krilnega centra. Za plače vseh košarkarjev bodo v prihodnji sezoni namenili 124 milijonov dolarjev, največji delež pa bo prejel Butler (34,4 milijona), ki je še bolj odločen kot Dragić. »Veselim se začetka druge sezone pri Miamiju, a s tekmovalnega vidika nisem srečen. Še vedno nisem osvojil ničesar na klubski ravni, pred nami pa je dolga pot do novega finala, v katerem bomo tokrat zmagali,« pravi 31-letni as, sicer lastnik zlate olimpijske kolajne iz Ria 2016.