Če bo lahko, ji bo rade volje pomagal

Ljubitelju boksa ob vstopu v CPI Boxing Gym v Donauwörthu, kjer je slovenska princeska Ema Kozin v soboto ugnala Urugvajko Chris Namus ter osvojila naslove svetovne prvakinje v srednji kategoriji po različicah WBC, WBF in WIBA, takoj padejo v oči fotografije lastnika Florina Catune in njegove žene Hülye Demire Catuna s številnimi zvezdniki. Na eni sta z Mikom Tysonom, na drugi s Floydom Mayweatherjem, na tretji z Donom Kingom itn.



»Z ženo sva se lani udeležila kongresa zveze WBC, na katerem sva srečala Mayweatherja, Tysona, Claresso Shields in mnoge druge ase. V ZDA imava tudi sicer zelo dobre zveze,« je pojasnil Catuna. Onstran Atlantika je bil že pred osmimi leti, z ženo sta se tja odpravila tudi leta 2015, ko sta si v Las Vegasu ogledala najdražji dvoboj v zgodovini med Mayweatherjem in Mannyjem Pacquiaom. »Takrat sva bila celo v Floydovi slačilnici,« je razkril lastnik CPI Boxing Gyma.



Na vprašanje, kakšen je Mayweather, ki je že dolgo med največjimi športnimi zaslužkarji na svetu, je odvrnil, da je povsem normalen. »Odraščal je na ulici, z boksom pa je postal multimilijonar. A denar ga ni pokvaril. Ko ga spoznaš, vidiš, da je ostal preprost,« je zaupal Catuna, ki je Kozinovo prvič videl boksati februarja letos, ko je že v prvi rundi nokavtirala Srbkinjo Radano Knežević. Navdušila ga je tudi s predstavo proti Namusovi.

»Balkanci moramo držati skupaj«

»Ema je zelo nadarjena boksarka. Ker je še mlada, ima še vse pred seboj in lahko naredi veliko kariero,« je ocenil glavni organizator sobotne prireditve CPI Fight Night in obljubil, da bo – če bo lahko – z veseljem pomagal naši princeski priti tja, kamor sodi. »Ema ima zdaj šampionski pas zveze WBC, ki je ena od štirih najpomembnejših profesionalnih organizacij v boksu. Ko osvojiš enega od teh naslovov svetovnega prvaka, so ti odprta vsa vrata – tudi v ZDA,« je razložil Catuna in pojasnil, zakaj mu je Kozinova tako prirasla k srcu.



»Veste, jaz prihajam iz Romunije, Emin menedžer Mirko Skoko, ki je po rodu Hrvat, je prav tako z Balkana, Ema iz sosednje Slovenije. Vedno govorim, da moramo mi držati skupaj,« je poudaril. Med drugimi bedi tudi nad obetavno 19-letno Jessico Schadko, ki je bila spomladi dva tedna na pripravah pri Emi v Šmartnem ob Savi, kjer se je počutila zelo dobro. Tudi sam je bil že dvakrat v Sloveniji, kjer sta si z ženo ogledala Postojnsko jamo in Blejsko jezero.



Kot je zaupal, je organizacija sobotnega boksarskega večera stala med 100.000 in 200.000 evri. »Dvoboje sem želel najprej prirediti v veliki dvorani, a so nam račune prekrižali ukrepi proti širitvi koronavirusa. Ker so omejili število gledalcev, sem se odločil dvoboje prirediti kar v svoji telovadnici,« je pristavil Catuna, ki se je – ko se je iz Romunije preselil v Nemčijo – 15 let ukvarjal z boksom. Nato je bil dolgo voznik znanega menedžerja Wilfrieda Sauerlanda ter boksarjev Henryja Maskeja, Axla Schulza, Svena Ottkeja. Zatem se je preselil v Donauwörth, kjer se je poročil, odprl klub in začel pisati svojo zgodbo v svetu boksa.