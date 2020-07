Če bi se kar koli zgodilo, bi s prstom kazali nanje

Razdeljeni so v različne mehurčke

REUTERS Sebastian Vettel se je takole s svojimi inženirji in mehaniki odpravil na ogled proge v Spielbergu. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

V dveh tednih 11.000 testov

Najbolje začel Finec

Vrstni red po prvi dirki:

1. V. Bottas (Fin, Mercedes) 25

2. C. Leclerc (Mon, Ferrari) 18

3. L. Norris (VB, McLaren) 16

4. L. Hamilton (VB, Mercedes) 12

5. C. Sainz (Špa, McLaren) 10

6. S. Perez (Meh, Racing Point) 8

Minulo nedeljo so v Spielbergu uspešno izpeljali uvodno letošnjo dirko v formuli 1, pri čemer so vsi po vrsti dosledno upoštevali stroge varnostne ukrepe proti širitvi novega koronavirusa. Na Red Bullovem Ringu bodo že danes spet zabrneli motorji v kraljici motošporta, na tamkajšnji stezi bo pojutrišnjem na sporedu še velika nagrada Štajerske.Spielberg bo tako še drugi vikend zapovrstjo država znotraj države. Na prizorišču dirke formule 1 veljajo namreč drugačna pravila kot v preostalem delu Avstrije. Naši severni sosedi na koronavirusni lestvici ostajajo na 57. mestu najbolj okuženih držav na svetu. V zadnjem obdobju na testiranjih vsak dan odkrijejo okrog 700 novih pozitivnih primerov.V Avstriji se je medtem življenje bolj ali manj normaliziralo. V hotelih in restavracijah uslužbenci in gostje ne nosijo več zaščitnih mask. Povsem drugačna pravila veljajo na Red Bullovem Ringu, o čemer so se prepričali srečneži, ki so pridobili akreditacijo za uvodno letošnjo preizkušnjo v kraljevskem avtomobilističnem razredu. Kot so razkrivali novinarji, se jim je ob vstopu na prizorišče odprl nov svet – svet ekstremne previdnosti.V tem kozmosu deluje 2000 ljudi. Takšno število so si vodilni možje pri Mednarodni avtomobilistični zvezi (FIA) in formule 1 zadali za zgornjo mejo v dogovoru z vladami različnih držav prirediteljic. V to so ob dirkačih in članih moštev ter predstavnikih sedme sile zajeti vsi, ki tako ali drugače sodelujejo pri organizaciji dirk; ob tisti v F1 je treba upoštevati spremljevalne preizkušnje v formuli 2 in 3 ter Porschejevem superpokalu.Prav vsi so razdeljeni v različne skupine, znotraj katerih se gibljejo. »Samo mi iz Fie smo razdeljeni v petnajst mehurčkov, v moji dirkalni pisarni nas je lahko skupaj le pet,« je pojasnil direktor dirkin pristavil, da si lahko – ko so skupaj člani iste skupine – snamejo maske. Ko k njim pristopi nekdo iz druge celice, si jih morajo nemudoma spet natakniti.Dirkači, ki spijo v moštvenih tovornjakih na dirkališču, imajo maske (v moštvenih barvah) pravzaprav ves čas na sebi. Kljub dovolj veliki medsebojni varnostni razdalji jih nosijo tudi na novinarskih konferencah,, ki je kanček upanja v Ferrarijevo moštvo prinesel z nedeljskim drugim mestom na veliki nagradi Avstrije, se je, denimo, z njo odpeljal celo na ogled proge s kolesom. Masko je imel na sebi še med slovesno razglasitvijo, zmagovalecpa jo je izpred ust umaknil le za požirek zasluženega šampanjca. Le med dirkanjem jih niso imeli na obrazih.Kjer se ni mogoče izogniti stikom ljudi iz različnih mehurčkov, so odgovorni posegli po posebnih varnostnih ukrepih. Tako vsi sestanki potekajo po svetovnem spletu. Tudi dirkači po opravljenih treningih z Masijem komunicirajo s pomočjo svojih prenosnih računalnikov. Kakor ocenjuje direktor dirk v formuli 1, bodo lahko ukrepe v najboljšem primeru začeli rahljati šele po osmi dirki sezone, ki bo 6. septembra v Monzi.»Od daleč je morda videti, kot da pretiravamo, še zlasti v tistih državah, v katerih življenje spet bolj ali manj normalno teče naprej. Toda mi nosimo veliko odgovornost. Navzven želimo pokazati, da ravnamo po načelih najvišjih standardov. Če bi se kar koli zgodilo, bi vsi s prstom kazali na nas,« se dobro zaveda Masi in dodaja, da se seveda razmere v državah med seboj razlikujejo. »V Avstriji je splošna slika dobra, v Angliji je že slabša. Odločili smo se za proceduro, ki bo delovala povsod. Če bi jo morali vsakič znova spreminjati, to ne bi bilo smiselno. Potem bi se lahko vanjo hitro prikradle kakšne napake,« je opozoril Avstralec.Pri načrtovanju velike nagrade Avstrije so mislili na vse in ničesar niso prepustili naključju. Prav vsak je moral ob vstopu na dirkališče pokazati tudi dokazilo, da je negativen na bolezen covid-19, vsi se morajo testirati na pet dni. Odgovorni pri mednarodni zvezi računajo, da bodo v dveh tednih v Spielbergu opravili skoraj 11.000 testov.Na vprašanje, kdaj bodo prvič tudi navijačem odprli vrata na dirkališče, je Masi odvrnil, da tega zdaj pač nihče ne ve. »Seveda si želimo, da bi se gledalci čim prej vrnili na tribune, vendar pa to ni odvisno (le) od nas, temveč v glavnem od vlad posameznih držav. One odločajo o tem, kdaj in v kakšnem obsegu bodo spet dovolili velike prireditve z obiskovalci,« je sklenil direktor dirk v formuli 1.