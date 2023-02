Če bi gorelo pod nogami, bi prodali

V senci trenerja Alberta Riere in direktorja Igorja Barišića so vajeti športnega direktorja pri vodilnem moštvu 1. SNL Olimpiji v rokah 35-letnega Gorana Boromise. Kljub mladosti ima Zagrebčan bogate izkušnje, saj je sedem let v različnih vlogah deloval pri hrvaškem velikanu Dinamu.

Je prestopni ulov brez izkušenega igralca z zvezdniškim poreklom lahko znak za preplah?

»Pripeljali smo profil igralcev, ki ustrezajo slogu igre in viziji. Ivan Posavec, Admir Bistrić in Anes Krdžalić so igralci za prihodnost, Bistrić in Krdžalić sta mlada reprezentanta BiH. Junija se bo pridružil še 21-letni Raul Alexander Florucz. Iščemo še igralca, ki bo dejansko ustvarjal razliko - napadalca, strelca. Če ga ne bomo ujeli, ne bo nič narobe. Prepričan sem, da imamo šampionsko moštvo.«

So grožnje, da Olimpija ne bo smela registrirati igralcev zaradi neporavnanih dolgov, ovirale prestopno kombinatoriko.

»Ne glede na vse smo natanko vedeli, kaj si želimo in kaj moramo narediti. Bil bi prvi, ki bi predsedniku rekel, naj proda enega od igralcev, če bi gorelo pod nogami. Imeli smo tudi uradne ponudbe, od 400.000 evrov do 1,3 milijona € (Matevž Vidovšek, Marcel Ratnik, Rui Pedro, Augustine Doffo, Svit Sešlar – op. p.), a smo se odločili, da ne bomo prodajali.«

Je bil kdo užaljen, ker ste prižgali rdečo luč?

»Vzdušje v slačilnici je takšno, da si želijo biti vsi prvaki z Olimpijo. Večina je z mislimi tudi v Evropi, ne skrivamo, da bomo naskakovali vsaj uvrstitev v konferenčno ligo.«

S kom? Enemu od motorjev moštva Mariu Kvesiću bo potekla pogodba, neznanka je Albert Riera ...

»S Kvesićem se pogajamo, enako z Đorđejem Crnomarkovićem. Ne smemo si dovoliti, in si tudi ne bomo, da bi imeli junija na voljo 10, 15 igralcev. Z Riero, ki je dejansko nad vsemi trenerji, s katerimi sem sodeloval, imava odprto komunikacijo ter tu in tam tudi različne poglede, zaradi katerih se sporečeva. A to še ne pomeni, da sva na bojni nogi. Je velik delavec, ima znanje, je organiziran in si močno želi osvojiti obe lovoriki.«

Niso le »Balkanci« na vašem radarju?

»Poleti se bo težko izogniti ob 'top' ponudbi, zato moramo biti odzivni, če si želimo slediti ambicijam. Ne le v bližnjem okolju, ampak povsod po svetu. Aprila in maja načrtujem obisk Francije in Argentine. Moja želja je, da zadržimo najboljše, moštvo pa okrepimo še z dvema, tremi igralci Doffove in Pedrove ravni.«

Start z mestnim derbijem Pari 21. kroga, sobota: Olimpija – Bravo (15.00), Celje – Mura (17.30); nedelja: Gorica – Kalcer Radomlje (13.00), Koper – Maribor (15.00), Domžale – CB24 Tabor (17.30).