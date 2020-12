Čater že razmišljal o koncu kariere, kot oče pa pokazal novi obraz

Senzacionalna zmaga

Prvič kot oče

Zmaga v kraljevski disciplini – smuku, to so sanje slehernega smučarja, a za Slovence, ki smo od nekdaj veljali le za slalomske in veleslalomske specialiste, je bil to dolgo le neki oddaljen sen. Toda ko je ta urok prekinilleta 2007 in 10 let pozneje še, smo se vendarle znašli tudi na smukaškem zemljevidu.Toda razmere v smukaškem taboru, ki ga je zadnja leta vodil, nato pa ga zamenjal, snovalec velikih uspehov, so bile pred začetkom te sezone vse prej kot rožnate. Mnogi so se že spraševali o smiselnosti (dragega) vzdrževanja ekipe, ki je v prejšnji zimi osvojila le prgišče točk na tekmah svetovnega pokala. Kot strela z jasnega pa je nato včeraj udaril 27-letni. V zadnjih letih se je uveljavil kot stalni reprezentant, do zdaj je najviše posegel s šestim mestom v superveleslalomu, navdušil je tudi z osmim mestom na enem najtežjih smukov – v Wengnu (2019). Kljub občasnim prebojem v deseterico ni nakazoval svojega pohoda prav na vrh.Prihaja iz Pečovnika nad Celjem, le korak od smučišča na Celjski koči. Avtomobilski navdušenec je od nekdaj veljal za nadarjenega smučarja in velikega aduta, ki pa nekako ni znal izkoristiti svojega potenciala. Sprva se je obkalil v tehničnih disciplinah, a napredka ni bilo. Zelo je bil tudi razočaran, ker ni dobil mesta v olimpijski ekipi za Soči, zaradi težke finančne situacije v Smučarski zvezi Slovenije, zaradi katere so morali ogromno sredstev za nadaljevanje športne poti smučarji vložiti tudi iz lastnih žepov, pa je bil že na tem, da smuči postavi v kot.A ko je leta 2014 na smuku v Wengnu osvojil svojo prvo točko v svetovnem pokalu, se je oklenil rešilne bilke, se preselil v hitre discipline in odtlej napredoval iz sezone v sezono.Kot je tudi sam priznal ob zmagi v Val d'Iserju, ga je doslej pogosto zavirala psihološka priprava. Preveč se je spraševal, bil negotov, ko pa bi moral biti osredotočen le na smučanje. Trener Koštomaj je tokrat že na startu opazil nov pristop: da je odločen in brezkompromisen. »Zelo sem vesel za Martina, da mu je uspelo prenesti kakovost s treninga na tekmo. Ves vloženi trud in vsa energija sta poplačana z res enim takšnim vrhunskim rezultatom, ki se mu je zgodil danes,« je dejal. »Verjamem, da bo zdaj Martinu veliko lažje. Do zdaj je iskal ta občutek, zdaj ga pozna. Ko sva se pogovarjala pri kosilu, je rekel, da v bistvu ni bilo nič kaj drugačno smučanje kot ponavadi. Razlika je bila zgolj ta, da je bil odločen, da tokrat ne bo popuščal, da gre z vsem stoodstotno v napad,« je še dejal.Piko na i je vsemu skupaj dodalo tudi dejstvo, da je prvič tekmoval kot oče. Kot je dejal, mu je to dalo prav poseben zagon. S partnerico, prav tako športnico, nekdanjo teniško igralko, se jima je septembra rodila hči. »Zmaga? Zame za nadaljevanje sezone pomeni neko potrditev, treba pa je ostati na tleh in naprej delati, garati tako kot do zdaj ter ostati osredotočen na smučanje, proslavljati v cilju in ne prej.«