Čarovnik Šeško v gledališču sanj: naslednjih pet let bo član velikega Manchester Uniteda

Prestopne sage, ki se je kot jara kača vlekla tedne, je več kot očitno konec. Najbolj vroči slovenski nogometaš Benjamin Šeško je izbral Manchester United in naj bi z 20-kratnimi angleškimi prvaki podpisal petletno pogodbo do leta 2030 z možnostjo podaljšanja za še eno sezono.

Prestop iz RB Leipziga je vreden okrog 85 milijonov evrov (80 + dodatki), kar je absolutni slovenski rekord. Tudi prejšnjega je imel Šeško, ki je leta 2023 za 24 milijonov evrov prišel iz Salzburga v Leipzig. Kluba morata uskladiti samo še zadnje podrobnosti glede odškodnine, kar ne bi smela biti težava. Zatem bo Šeško odpotoval v Anglijo na zdravniški pregled in podpisal donosno pogodbo.

V Leipzigu je redno tresel mreže. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Dvaindvajsetletni napadalec bo v premier league debitiral 17. avgusta, ko bo na Old Traffordu gostoval Arsenal. Topničarji so namesto Šeška izbrali Viktorja Gyökeresa. Noben slovenski nogometaš še ni igral za tako slaven klub, odkar je bil Brane Oblak ob koncu 70. let član Bayerna. Manchester United je 20-kratni angleški prvak, 13-krat je osvojil pokal FA, trikrat ligo prvakov, po enkrat evropsko ligo in pokal pokalnih zmagovalcev.

Tako Manchester United kot Newcastle sta se v zadnjih dneh potegovala za postavnega Radečana. Rdeči vragi so v torek podali ponudbo v višini 85 milijonov evrov. Newcastle je v soboto ponudil 80 milijonov evrov, v ponedeljek pa je to vsoto zvišal na 85 milijonov evrov in pet milijonov dodatkov, kar je Leipzig sprejel. Toda Newcastle se je včeraj umaknil, ko je dal Šeško jasno vedeti, da ga zanima samo Manchester United.

Izvrstni slovenski napadalec je v zadnji sezoni za Leipzig v bundesligi na 33 tekmah dosegel 13 golov in prispeval pet podaj. V vseh tekmovanjih je na 45 tekmah zbral 21 zadetkov in šest asistenc. Za Slovenijo je v 41 nastopih dosegel 16 golov.

Old Trafford je gledališče sanj. FOTO: Scott Heppell/Reuters

822 milijonov evrov je na Transfermarktu vredna ekipa Manchester Uniteda, največ Matheus Cunha, 60 mio €.

Sezona za pozabo

United, ki ga je sredi sezone prevzel Portugalec Ruben Amorim, je imel najslabšo sezono v zadnjih 51 letih, v premier league je zasedel 15. mesto, izgubil je proti Tottenhamu v finalu evropske lige in ne bo igral v Evropi. V napadu je bil neučinkovit in je v poletnem prestopnem roku že pripeljal napadalca Matheusa Cunho in Bryana Mbeuma.

Šeškov prihod bi lahko potisnil proti izhodu Danca Rasmusa Højlunda, za katerega bi lahko United dobil 35 milijonov evrov, kar je več kot polovico manj, kot je zanj plačal Atalanti leta 2023. Po Transfermarktu je ekipa Manchester Uniteda vredna 822 milijonov evrov, največ Cunha, 60 mio €. Šeško bo torej najdražji igralec v slačilnici trenerja Amorima. Ta naj bi se pred dnevi srečal s Šeškom in mu v dveh urah predstavil svoje taktične načrte z njim, kar je prepričalo Slovenca. Newcastlov trener Eddie Howe ga menda sploh ni poklical.

V premier league bo v tej sezoni igral tudi Šeškov reprezentančni soigralec Jaka Bijol, ki bo branil barve Leedsa. Pred tem so med angleško elito igrali Robert Koren (Hull), Milenko Aćimović (Tottenham), Haris Vučkić (Newcastle), Aleš Križan (Barnsley), Aleksander Rodić (Portsmouth) in Jon Gorenc Stanković (Huddersfield).

85 milijonov evrov naj bi bil vreden prestop Šeška v Manchester United.

21 golov je dosegel za Leipzig v prejšnji sezoni.

0 poškodb ni imel v zadnjih treh sezonah.

Svetovni velikan

Šeško ni sprejel kratkoročne odločitve, ampak karierno. Namesto da bi za Newcastle takoj igral v ligi prvakov, pri Manchester Unitedu v prvi sezoni ne bo imel evropskih nastopov. Toda odločil se je, kot bi se večina igralcev na njegovem mestu. Manchester United je eden največjih klubov na svetu in ima ogromno navijačev tudi v Sloveniji. Old Trafford, gledališče sanj, sprejme dobrih 74.000 gledalcev in naj bi ga kmalu v celoti prenovili.

Rdeči vragi so najbolj uspešno obdobje preživeli pod taktirko sira Alexa Fergusona (1986-2013). Škot je bil tudi zadnji, ki jim je leta 2013 prinesel naslov v Angliji. Med klubskimi legendami so Bobby Charlton, Denis Law, George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Zlatan Ibrahimović, Paul Scholes, Roy Keane, Ryan Giggs, Gary Neville, Ruud van Nistelrooy, Ole Gunnar Solskjaer, Wayne Rooney in še mnogi drugi. Družina Glazer ima 63,3-odstotni lastniški delež, Jim Ratcliffe iz Ineosa 28,94-odstotnega.