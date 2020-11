Carlsenu nagajala miška

Osmoljenec Firouzja

Črni na potezi

Nakamura : Le Quang, Skilling Open 2020. S katerim taktičnim udarom je črni presenetil nasprotnika in obrnil partijo v svojo korist?

REŠITEV:

1…Txe3! Beli ne more dobro vzeti trdnjave, saj na 2.Dxe3 sledi 2…Dg2 mat, na 2.Txe3 pa 2…Dxc1+ in 3…Dxc7. Zato se je moral sprijazniti z izgubo kraljice po 2.Sxd5 Txg3 3.hxg3 Dd4+ in črni je v nadaljevanju zanesljivo zmagal.

Skilling Open je naziv uvodnega turnirja nove sezone spletne serije najboljših šahistov in nosi ime po tokratnem pokrovitelju, skandinavski platformi za spletno trgovanje s finančnimi instrumenti. Šestnajst igralcev se je v prvem delu med seboj pomerilo za mesta od 1 do 8, ki vodijo v izločilne boje in pomenijo avtomatično uvrstitev na naslednji turnir serije. Povprečni rating vseh udeležencev znaša kar 2760 točk, v tako izenačeni konkurenci pa je bilo od vsega začetka jasno, da bo zelo zanimiv in nepredvidljiv že obračun za četrtfinalne vstopnice.Glavna akterja prve spletne serije, norveški svetovni prvakin Američan, sta s prvim in drugim mestom nakazala, da se razmerje moči na spletu v zadnjih mesecih ni bistveno spremenilo. Edina sta po treh dneh in 15 partijah zbrala devet točk in sta si kljub nekaj slabim trenutkom dokaj rutinirano zagotovila napredovanje. Carlsen je doživel dva poraza, eden od teh pa je bil posledica spodrsljaja z miško, s katerim je sicer dobljeno pozicijo v hipu spremenil v nesrečen poraz.Carlsen se v četrtfinalu meri z Nizozemcem, ki je prvi in drugi dan predtekmovanja suvereno vodil, po slabšem zaključku pa je napredoval skozi šivankino uho. Kar pet igralcev se je namreč zvrstilo na kritičnih mestih od 6 do 10, vsi zgolj s točko manj od najboljše dvojice. Največji osmoljenec med tistimi, ki so ostali pred vrati četrtfinala, je nedvomno 16-letni, ki si je še dva kroga pred koncem delil prvo mesto, a je izgubil zadnji dve partiji in zaradi slabšega medsebojnega rezultata proti neposrednim tekmecem končal tekmovanje na najbolj nehvaležnem devetem mestu.Od favoriziranih šahistov se v drugi krog ni prebil niti št. 3 s svetovne lestvice, Kitajec, ki sta ga prav tako pokopala dva poraza na tretji tekmovalni dan.Četrtfinalni posladek je nedvomno dvoboj Carlsen-Giri, Nakamura je v hitrejših disciplinah precejšnji favorit proti Francozu, kakor tudi letošnji ameriški prvakproti AzerbajdžancuVsaj na papirju je daleč najbolj nepredvidljiv obračun med Rusomin Armencem. Polfinalisti ne bodo imeli časa za počitek in bodo boje nadaljevali že jutri, zmagovalca pa bomo dobili v finalu, ki bo na sporedu v nedeljo in ponedeljek.