Carlsen šokiral šahovsko javnost

Z nedavno končanim dvobojem med Magnusom Carlsenom in Janom Nepomnjaščim se je sklenil aktualni ciklus svetovnega prvenstva, skoraj sočasno pa je prihajajoči že poskrbel za velike kontroverznosti. Slednje je sprožil kar sam svetovni prvak, ki je po prepričljivi zmagi v dvoboju napovedal, da svojega naslova ne namerava več braniti, razen če bo njegov izzivalec postal 18-letni Alireza Firouzja. Carlsen je s to napovedjo, ki jo je pozneje še enkrat potrdil, seveda šokiral šahovsko javnost.

BELI NA POTEZI Nakamura- So, internet 2021. Kako je beli v silovitem napadu prišel do hitre zmage? REŠITEV: 1.Lxh7! Kxh7 2.Sg5+ Kg8 3.Dh5 Df4 4.Txe6! fxe6 5.Sxe6+ Kf7 6.Sxf4 Sxf4 7.Df5+ in črni je čez nekaj potez priznal poraz.

Kot glavni razlog je navedel predvsem pomanjkanje motivacije v tovrstnih dvobojih z igralci iz svoje generacije, proti katerim je že večkrat dokazal svojo premoč. O Firouzji, ki je od njega mlajši trinajst let, je medtem večkrat govoril z izbranimi besedami in povsem jasno je, da bi bil v tem trenutku to medijsko in komercialno najbolj zanimiv obračun, kar si jih lahko želi šahovski svet. A kljub meteorskemu vzponu Firouzje v drugi polovici letošnjega leta, ki ga je izstrelil kar na drugo mesto aktualne ratinške lestvice, je pred mladeničem najtežji izziv njegove kariere – dejansko si priboriti pravico do dvoboja s svetovnim prvakom.

To mu lahko uspe le na kandidatskem turnirju osmerice prihodnje leto, kjer bo med samimi igralci iz svetovnega vrha moral biti boljši tudi od treh nekdanjih Magnusovih izzivalcev Sergeja Karjakina, Fabiana Caruane in Jana Nepomnjaščija. Kljub nespornim sposobnostim mnogi dvomijo, da mu takšen podvig lahko uspe že v prvem poskusu.

Ruski izdajalec

Zaradi Carlsenovih napovedi, ki bi lahko močno pretresle vrh uradne šahovske hierarhije, je prihajajoči kandidatski turnir deležen še večje pozornosti kot sicer. Vstopnice zanj že ima šest od osmih nastopajočih, zadnji dve pa bosta na voljo v skupnem seštevku treh turnirjev serije grand prix, ki bodo potekali od februarja do aprila prihodnje leto. Konkurenca bo tudi v tej seriji izjemno močna.

Zadnja dva nastopajoča je Svetovna šahovska zveza FIDE skupaj z organizatorjem serije razkrila prav ta teden, tudi njuni imeni sta ponekod dvignili precej prahu. Američan Hikaru Nakamura uradne partije v živo namreč ni odigral že več kot dve leti. Drugega srečnega nominiranca, Rusa Danila Dubova, pa določeni krogi v njegovi domovini označujejo za izdajalca, saj je bil med zadnjim dvobojem za svetovnega prvaka del ekipe Magnusa Carlsena.