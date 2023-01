Carlsen še vedno lačen zmag

V soboto se bo v Wijk aan Zeeju začel prvi superturnir v šahu. Tradicionalni uvod v novo leto na najvišji ravni je živi spomenik šahovske zgodovine, letos pa doživlja že svojo 85. izvedbo. Na veselje prirediteljev in ljubiteljev šaha bo imela letošnja izvedba spet festivalske razsežnosti s spremljevalnimi turnirji, s katerimi so pred izbruhom pandemije praviloma popestrili glavno dogajanje. Slednje bo predstavljal turnir 20. kategorije, ki bo letos eden najmočnejših v bogati zgodovini tega prizorišča.

Beli na potezi Keymer – Caruana, Almati 2022. Kako je beli izkoristil trenutek nepazljivosti svojega slovitega tekmeca? REŠITEV: 1.h5!, ko črni ne more vzeti 1…gxh5 zaradi 2.Tg8 mat. V partiji je po 1…Kf8 2.hxg6 Le3 3.Te4 Lc1 4.gxf7 Kxf7 5.Txe6 beli prišel do odločilne materialne prednosti, v nadaljevanju pa jo je suvereno pretvoril v zmago.

To ne bo zgolj posledica dejstva, da je med 14 udeleženci peterica iz najboljše deseterice ratinške lestvice s svetovnim prvakom Magnusom Carlsenom na čelu. Zdi se, da so organizatorji letos privabili večino največjih mladih talentov, ki naj bi po mnenju poznavalcev v prihodnosti krojili svetovni vrh. Na čelu mladega vala so trije indijski zvezdniki, stari 20, 18 oziroma 17 let. To so Arjun Erigaisi, Ramešbabu Praggnanadhaa in Domaraju Gukeš. Ob tem, da so najsvetlejši predstavniki šahovskega razcveta v domovini te igre, jim je skupno tudi to, da so lani vsi trije prvič ugnali Carlsena.

Enak podvig je že konec leta 2021 na poti do senzacionalnega naslova svetovnega prvaka v pospešenem šahu uspel tudi Uzbekistancu Nodirbeku Abdusattorovu, ki je svojo reprezentanco lani popeljal do naslova olimpijskih prvakov. V isti rod največjih upov spada tudi Nemec Vincent Keymer, ki je pred kratkim zablestel z drugim mestom na svetovnem prvenstvu v pospešenem tempu, na katerem je zaostal le za Carlsenom.

Ima osem lovorik

Norveški šampion je rekorder po številu lovorik v Wijk aan Zeeju (8). Čeprav se je letos odpovedal dvoboju za svetovnega prvaka v standardnem šahu in bo po desetih letih ostal brez tega naslova, še naprej dokazuje, da je korak pred konkurenco. Ob tem je še vedno lačen lovorik in želi zmagati povsod, kjer igra. Letos bo celo drugi najstarejši na turnirju, ob mlajšem rodu tekmecev pa se bo spet pomeril s starimi znanci zadnjega desetletja oziroma dveh.

Diagram (10. 1.)

Nekdanji izzivalec Fabiano Caruana je na tem prizorišču slavil 2020., njegov rojak Wesley So leta 2017, s štirimi lovorikami pa se ponaša najstarejši udeleženec in še tretji Američan na turnirju Levon Aronjan. Dodatne pozornosti bo deležen tudi nastop drugega nosilca in tudi drugega igralca na svetu, Ding Lirena. Najboljši kitajski igralec bo po Carlsenovi odpovedi dočakal življenjsko priložnost, saj se bo aprila z Rusom Janom Nepomnjaščijem pomeril za naslov novega svetovnega prvaka, turnir v Wijk aan Zeeju pa bo njegov zadnji uradni nastop pred dvobojem.