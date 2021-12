Carlsen pričakovano slavil in šokiral

Magnus Carlsen je zanesljivo unovčil prepričljivo vodstvo in predčasno končal četrto uspešno obrambo naslova svetovnega prvaka v šahu. Dvoboj se je končal po enajstih od 14 predvidenih partij, ko si je Norvežan že zagotovil neulovljivo prednost.

Diagram (14.12.) FOTO: ŠZS

Izzivalec Jan Nepomnjašči bi potreboval tri zmage za izenačenje, a je v iskanju možnosti za zasuk v zadnji partiji pri enakem položaju na šahovnici neobjektivno poskušal ustvariti zaplete, kar se mu je maščevalo. Carlsen je žrtvoval kakovost za močan napad, se nato zadovoljil s prehodom v končnico s kmetom več in po zanesljivi realizaciji dosegel četrto in s tem odločilno zmago.

Končnih 7,5:3,5 pomeni precejšnjo razliko v prid prvaka, ki je dejal, da se je zanj dvoboj odvijal po idealnem scenariju in da nima česa obžalovati. V njegovi igri sicer ni bilo velikih presežkov, a za razliko od tekmeca ni naredil niti ene večje napake in je s pragmatičnim pristopom izkoristil priložnosti, ki so se mu ponudile. Za te je v drugem delu dvoboja poskrbel izzivalec, ki je po prelomni šesti partiji močno popustil in naredil več za tovrstno raven neznačilnih napak. Ena od stvari, ki so pred dvobojem govorile v njegov prid, je bil pozitiven rezultat v dosedanjih partijah s Carlsenom, a je Norvežan učinkovito izkoristil izkušnje in pokazal, zakaj je veljal za favorita.

Izziv bi mu bil le Firouzja

V enem od pogovorov po dvoboju je nato Carlsen šokiral šahovsko javnost z napovedjo, da morda ne bo branil lovorike v naslednjem dvoboju, ki je predviden za leto 2023. Kot je dejal, sicer še ne namerava končati kariere, a tovrstni obračuni zanj ne predstavljajo več pravega užitka in motivacije. Že na sredini dvoboja v Dubaju naj bi se zalotil, da se veliko bolj kot tega obračuna veseli svetovnega prvenstva konec leta v pospešenem in hitropoteznem tempu.

Črni na potezi Nepomnjašči – Carlsen, Dubaj 2021 (11. partija). Kako je Carlsen prišel do odločilne prednosti za zmago v 11. partiji in dvoboju za naslov svetovnega prvaka? REŠITEV: 1…dxe3! 2.gxf4 Dxg4+ 3.Kf1 Dh3+ 4.Kg1 (4.Ke2 exf2 5.Kxf2 Dh2+ 6.Kf1 Dxc2) 4…Sf5 (4…Td6!?) in zaradi izpostavljenega belega kralja je črna pozicija že povsem dobljena.

Njegov naslednji cilj in izziv naj bi bila rekordna ratinška znamka 2900 točk, obrambo naslova čez dve leti pa je napovedal le v primeru, če bo z zmago na kandidatskem turnirju njegov naslednji izzivalec 18-letni Alireza Firouzja, ki je po odlični drugi polovici letošnjega leta že prišel do drugega mesta na ratinški lestvici in je kot najmlajši igralec presegel mejo 2800 točk. S tem je podrl Carlsenov rekord, saj mu je to uspelo pol leta prej kot norveškemu šampionu. Dvoboj Carlsen – Firouzja bi bil gotovo med medijsko najbolj zanimivimi šahovskimi obračuni v zgodovini, a na poti do njega Firouzjo čaka še izredno zahtevna naloga zmagati na svojem prvem kandidatskem turnirju prihodnje leto.