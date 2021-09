Carlsen poravnal račune

Črni na potezi

Dominguez – Artemijev, Aimchess US Rapid (internet) 2021. Kako je črni prišel do odločilne prednosti?



REŠITEV:

1…Ta1! 2.Txa1 Lxd4+ 3.Kf1 Lxa1 in črni je v nadaljevanju brez težav zmagal.

Diagram (7. 9.)

Deveti, zadnji turnir rednega dela druge sezone elitne spletne serije v šahu je prepričljivo dobil svetovni prvak, ki je tudi v skupni razvrstitvi zbral daleč največ točk. Za svojo tretjo zmago v tej sezoni spletne serije je bil v obeh mini dvobojih finala boljši od Rusa, ki je bil sicer najboljši v predtekmovanju, v katerem je zbral pol točke več od svetovnega prvaka. Z uvrstitvijo v sklepni dvoboj si je priigral zadnjo neposredno vstopnico za finalni turnir. To mu je uspelo kljub zgolj trem nastopom v seriji, s čimer je potrdil sloves specialista za hitre oblike šaha.A v finalu je bilo to odločno premalo za razigranega Carlsena, ki je po dolgem času deloval zelo suvereno. Na poti do turnirske zmage je poravnal nekaj starih računov, pri čemer je bil zanj še posebno sladek četrtfinalni uspeh proti Poljaku, ki je na poti do presenetljive zmage na nedavnem svetovnem pokalu v polfinalu izločil svetovnega prvaka. Norveški šampion mu je tokrat vrnil z dvema ekspresnima zmagama, oba mini dvoboja je dobil z 2,5:0,5. V polfinalu se je Carlsen oddolžil še Armencu, ki ga je izločil v isti fazi sedmega turnirja serije. Po izenačenem prvem mini dvoboju je Carlsen prevladoval v drugem in ga dobil s 3:1.Eden od junakov turnirja je bil v Iranu rojeni 18-letni, ki od nedavnega nastopa za Francijo. V četrtfinalu je izločil Američana, drugega v seštevku serije, ki je v tej sezoni tako kot Carlsen slavil na treh turnirjih. Mladenič se je prvič prebil v polfinale spletne serije, v njem pa se je enakovredno boril proti Artemijevu. Oba mini dvoboja sta se končala neodločeno, enako dodatni partiji v hitropoteznem tempu. Odločitev je padla v t. i. zlati partiji. Artemijev je izbral bele figure in minuto več časa na uri, a je nujno potreboval zmago. Večina igralcev v tovrstnih okoliščinah raje izbere črne figure, ko jim odgovarja tudi remi, Artemijevu pa se je pogumna odločitev obrestovala, saj se je Firouzja naposled zlomil pod pritiskom časa in kompleksne pozicije na šahovnici.Finale deseterice je bil sprva predviden kot turnir v živo v San Franciscu. Prireditelji so sporočili, da zaradi pandemije to ne bo mogoče, zato bo turnir, ki se bo začel 25. septembra, potekal v hibridnem formatu. Del udeležencev bo v Oslu, drugi bodo igrali od doma.