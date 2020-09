Carlsen po 16 letih spet s Kasparovom

Beli na potezi

Kasparov - Carlsen, Reykjavik 2004. Kako je Kasparov svojega mladega nasprotnika in bodočega naslednika prisilil k takojšnji vdaji?



REŠITEV:

1.b7!, saj na 1…Txb7 sledi 2.e5! in beli pride do odločilne materialne prednosti.

Kar 40 let razlike

V zadnjih letih najbolj prepoznavno šahovsko društvo v ZDA, St. Louis Chess Club, prihajajoči konec tedna prireja nov spektakularen spletni turnir, na katerem bodo nastopili številni asi. Posladek za ljubitelje šaha bo zagotovo prvi obračun po 16 letih med svetovnim prvakomin legendarnim. Trinajsti svetovni prvak in po mnenju številnih najboljši šahist v zgodovini se je uradno upokojil že leta 2005 in odtlej le občasno sede za šahovnico, večinoma ko gre za prestižne ali ekshibicijske dogodke. To bo njegov prvi uradni turnir prek spleta.Prvi od dveh bližajočih se turnirjev pod okriljem prirediteljev iz St. Louisa bo potekal v različici t. i. naključnega šaha (tudi Fisher Random ali Chess960), v katerem kmetje v izhodiščni poziciji ostajajo na svojih standardnih položajih, medtem ko so druge figure na osnovni vrsti premešane. Skupni nagradni sklad znaša 150.000 dolarjev, partije pa bodo potekale v pospešenem tempu za razmišljanje. Ob Carlsenu in Kasparovu med deseterico nastopajočih izstopajo tudi številna druga imena, ki zagotavljajo, da bomo videli zanimive predstave. Američanje prvi uradni svetovni prvak v naključnem šahu in je lani v finalu turnirja pod okriljem svetovne zveze (FIDE) prepričljivo ugnal celo Carlsena, ki bo zato dodatno motiviran, saj je naključni šah ena redkih disciplin, v kateri nismo priče njegovi prevladi.Kasparov bo pri 57 letih daleč najstarejši udeleženec turnirja in razlika do najmlajšega, vzpenjajočega se mladega zvezdnika, znaša osupljivih 40 let. Težko je pričakovati, da bi mu proti precej mlajšim igralcem iz elite lahko uspel odmevnejši dosežek, a v ospredju zanimanja bo predvsem privlačen medgeneracijski obračun. V svojem času je Kasparov skoraj dve desetletji vladal svetovnemu šahu, v redkih nastopih po upokojitvi pa je številne privržence utrdil v prepričanju, da je ta prišla veliko prekmalu.S Carlsenom se je srečal le enkrat, leta 2004, ko je ta štel komaj 14 let. Njun hitropotezni dvoboj na Islandiji je Kasparov dobil z 2,5:0,5, a je imel v eni od partij že velike težave. Pozneje je bil Kasparov nekaj časa tudi Magnusov trener med njegovim vzponom na šahovski Olimp. Za svojega naslednika je vedno uporabljal izbrane besede.