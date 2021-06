Carlisle trener iz Dallasa v Indiano

Rick Carlisle, ki je pred tednom dni odstopil z mesta glavnega trenerja pri Dallas Mavericks, za katere igra slovenski zvezdnik Luka Dončić, je našel novega delodajalca. Naslednja štiri leta bo znova vodil Indiano Pacers, poroča EPSN.

Pogodba naj bi bila vredna 29 milijonov dolarjev (24 milijonov evrov).



Carlisle je v Dallasu preživel 13 sezon in dobil več tekem kot kateri koli trener v zgodovini moštva, Mavs pa je v sezoni 2010/11 popeljal tudi do edinega naslova v severnoameriški ligi NBA.



Carlisle je Indiano v preteklosti že vodil štiri sezone, med letoma 2003 in 2007. Takrat je zbral 181 zmag in 147 porazov, ekipo pa je trikrat popeljal v končnico, v sezoni 2003/04 tudi v finale vzhodne konference.



Se je pa Carlisle v pogovoru za ESPN dotaknil tudi tega, koga vidi kot svojega naslednika v Dallasu. »Upam, da bo Jason Kidd postal novi trener Dallasa, ker si z Luko delita številne lastnosti kot igralca. Mislim, da bi bilo to odlično za Luko in neverjeten položaj za Jasona. Jaz sem edini, ki je treniral oba, in poznam njune posebne kvalitete, ki jih imata kot košarkarja. Menim, da bi bila to odlična naveza, ampak to je samo moje mnenje,« je dejal 61-letni Carlisle.



Kidd trenutno opravlja službo pomočnika trenerja pri LA Lakers.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: