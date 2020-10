»Čaka me še kar nekaj dela«

Na torkovem državnem prvenstvu na 110-metrski skakalnici pod Šmarjetno goro je Peter Prevc pristal na 8. mestu. Kot je dejal po tekmi, sta bila njegova skoka povprečna, kakršni so bili v zadnjem obdobju tudi njegovi poskusi na treningu. A do začetka sezone svetovnega pokala je še dober mesec, torej ima 28-letni as iz Dolenje vasi pri Železnikih še nekaj časa, da dvigne raven skakanja.



Pred dobrim tednom ste nastop na tekmi za slovenski pokal v Planici odpovedali zaradi prehlada. Ste zdaj spet popolnoma zdravi?

»Šlo je za navaden prehlad. Običajno sem vsako leto prehlajen enkrat za teden dni. A če si zdaj prehlajen, si sploh ne upaš več med ljudi. Če bi se, denimo, moje zdravstveno stanje poslabšalo in bi moral dati seznam, s kom vse sem bil v stiku, bi ga še danes pisal.«



Po avgustovskih tekmah za veliko nagrado v Visli smo bili že malo zaskrbljeni.

»Zakaj?«



Zaradi rezultatov.

»Aha, saj res nisem prav blestel, pa še konkurenca je bila okrnjena. No, saj tudi zdaj ne blestim. Toda imam še katerega skritega asa, da ga potegnem iz rokava.«



Kako ocenjujete domačo konkurenco?

»Zelo je močna, kar je pokazala tudi tekma za državno prvenstvo, na kateri smo bili vsi – tako člani reprezentanc A in B kot tudi mladinci – precej skupaj. Očitno me čaka še kar nekaj dela.«



Po besedah trenerjev ste tudi vi letos poleti že skakali na zelo visoki ravni.

»Da, dobro mi je šlo od nog tik pred ohladitvijo, torej v zadnjih poletni dneh. Takrat sem skakal zares dobro, toda z nižjimi temperaturami se je marsikaj spremenilo.«



Ima hladnejše vreme tolikšen vpliv?

»Zaradi nižjih temperatur se takoj spremeni tudi odzivnost opreme, na kar se je treba navaditi.«



Zasneženi vršaci že kažejo, da se bliža zima.

»Da, zima, tekmovalna, je pred vrati. Kar zadeva zimo v pravem pomenu besede, pa še ne vemo, ali je bo kaj.«



Poleti in na začetku jeseni ste bili na več pripravah v tujini, kajne?

»Bili smo v Ramsauu, Bischofshofnu, Innsbrucku, Garmisch-Partenkirchnu in prejšnji teden v Oberstdorfu, tako da smo zamenjali nekaj prizorišč.«



V Garmisch-Partenkirchnu je bilo, kot je dejal glavni trener Gorazd Bertoncelj, zelo vetrovno. Za Anžeta Laniška je bil trening na neki način že priprava za decembrsko svetovno prvenstvo v poletih v Planici.

»Veter je bil res močan, tako da smo morali veliko čakati. O pripravi na letalnico bomo pa še videli, ali je bila res. V tem trenutku je seveda težko kar koli napovedati, težko je biti general pred koncem bitke.«



Kako bo videti vaš urnik v prihajajočih tednih?

»Zdaj se bomo večinoma pripravljali v Planici, zadnji teden v oktobru pa se bomo odpravili na priprave na ledeno smučino v Zakopanah. Potem bo konec šale.«



Uradni napovedovalec nam je med državnim prvenstvom zaupal, da ste bili pred dnevi tudi na višinskih pripravah na Jezerskem.

»No, prav višinske niso bile. Z Mino sva za poroko prejela eno nočitev, ki sva jo izkoristila.«



Zaradi pandemije koronavirusa oziroma ukrepov proti njegovi širitvi bo predolimpijska sezona 2020/21 zagotovo posebna, kajne?

»Posebna bo že zaradi številnih testiranj. Gledalcev na tekmah ne bo, kar pa marsikje ne bo vplivalo na vzdušje.«



Ali ste že kdaj opravili testiranje na covid-19?

»Da, enkrat.«



In?

»Bil sem negativen.«



Kakšen pa je občutek, ko vam z dolgo palčko skozi nos vzamejo bris?

»Ni prijeten, toda glede na opise sem pričakoval, da bo bolj neprijetno.«