Olimpija do kazenskega strela prej kot Maribor

Slovenski nogometni navijači, ki niso privrženci Olimpije in so opozarjali na pogostost dosojenih kazenskih strelov za zeleno-bele, so imeli prav. Ljubljančani so v povprečju imeli kazenski strel vsakih 344 minut, medtem ko so njihovi največji tekmeci Mariborčani streljali z bele točke vsakih 544 minut.

Paradoks raziskave Mednarodnega centra za športne študije (CIES), ki je trajala dobra tri leta in je zajela 31 državnih prvenstev, je, da Olimpija v treh sezonah ni bila niti enkrat državna prvakinja in se je odlikovala z izrazito slabim izkoristkom kazenskih strelov, le 67-odstotnim. V tem delu je bila od šestih slovenskih klubov, ki so bili zajeti v raziskavo, krepko najslabša. Drugi so se razvrstili takole: Aluminij je imel 92-odstotni izkoristek (kazenski strel na vsakih 938 minut, 125 tekem), Domžale 90 % (597, 126), Mura 87 % (750, 125), Maribor 81 % (127), Celje 71 % (549, 128).

Zeleno-beli so v družbi, in še nekaj drugih klubov iz velikih pet, angleškega velikana Manchester Uniteda, ki doma žanje sadove minulega dela velikega trenerja Alexa Fergusona. Njegova avtoriteta je tudi osem let po upokojitvi za angleške sodnike sveta, saj imajo rdeči vragi kazenski strel na vsakih 299 minut. Tako kot Ljubljančani v obdobju raziskave niso bili angleški prvaki. V Španiji ni bil prvak Real Sociedad (374 minut, 133 tekem, 78 %), v Nemčiji Leipzig (397, 119, 82 %) ali Borussia Mönchengladbach (397, 119, 70 %). Inter (315, 133, 84 %) je izkoristil kazenske strele za osvojitev scudetta šele v tretjem letu raziskave, pri čemer je na vrhu skupaj z Laziem, ki je imel slabši izkoristek, 79-odstotnega.

Crvena zvezda pred vsemi

Vpliva, kot ga ima ManUnited v Angliji, nima nihče v Evropi. Njegovi tekmeci so tako rekoč goli in bosi. Evropski prvak Chelsea za 11-m igra 419 minut (135 tekem, 93 %), mestni tekmec in angleški prvak City 434 minute (135, 64 %), medtem ko Liverpool obravnavajo kot palčka – 574 minut, 134 tekem in 94 %. V Franciji je Paris Saint-Germain (305, 122, 86 %) najboljši in na lestvici petih najmočnejših lig zaostaja le za Manchester Unitedom. Klub z najpogostejšo frekvenco kazenskih strelov (na 239 minut), Crvena zvezda, ni izpustila iz nog priložnosti in je šampionske naslove osvajal s 75-odstotnim izkoristkom kazenskih strelov.

Raziskava nogometnega oddelka pri CIES je ovrgla navijaška prepričanja o favoriziranju Bayerna v Nemčiji, Juventusa v Italiji ali Real Madrida in Barcelone v Španiji. Bavarci v primerjavi z vodilnim domačima tekmecema, Borussio M. in Leipzigom, v tej kategoriji krepko zaostajajo, saj na kazenski strel čakajo 466 minut, a je njihov izkoristek imeniten, 91-odstoten. V Italiji je Juventus skupaj z Milanom na tretjem mestu in za 11-m potrebuje 324 minut, a ima med tekmeci najboljšo realizacijo, 87-odsotno. V dvoboju Barcelone in Reala je padel še en mit. Katalonci za kazenski strel igrajo 428 minut, Madridčani 503. Fascinanten pa je podatek, da so Realovi strelci imeli stoodstotni izkoristek, Barcelonini 79-odstotnega.