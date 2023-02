Buške pred letom v Maroko

V maroških mestih Rabat in Casablanca žanje pozornost svetovno klubsko prvenstvo v nogometu, na katerem uživajo status favorita evropski prvaki iz Madrida. Real bo odprl turnir s sredinim polfinalom z egiptovskim Al-Ahlyjem, za Španci pa je čustveno zahtevno ligaško gostovanje na Majorki, kjer so izgubili tekmo in ogromno energije.

Evropski prvak Real Madrid je prispel v Maroko s »pravo« delovno temperaturo. Balearski otoki so bili prizorišče njegovega poraza z Mallorco, »beli balet« pa je potrošil na Majorki veliko energije, ki bi mu prišla prav proti Al-Ahlyju. Gostitelji so obrcali Madridčane z 29 prekrški, kar deset jih je dobil Vinicius Junior, ki je ob slehernem dotiku žoge poslušal opičje glasove primitivcev z domačih tribun.

Benzema, Militao, Mendy ...

»Marsikdo meni, da si je 'Vini' sam kriv za takšno obravnavo, kar seveda ni res. Želi le igrati nogomet in to mu gre dobro, tekmeci in nekateri navijači pa tega ne sprejmejo. Le poglejte, kako pogosto je pod prekrškom in kaj mora prenašati,« je svojega najhitrejšega nogometaša vzel v bran Realov trener Carlo Ancelotti.

Bomo videli, kako se bo razrvano moštvo Reala soočilo s svojim prvim izzivom v Maroku. Al Ahly vodi znani švicarski trener Marcel Koller, ki je močno opozoril nase na klopi Avstrije (2011-17). Španci vedo, da 42-kratni prvak Egipta ne bo pritekel na štadion princa Abdellaha v Rabatu (45.800) z belo zastavo. Ancelotti je v dvoboju z Mallorco pogrešal imena, kakršna so Karim Benzema, Eder Militao in Ferland Mendy, med tekmo se je poškodoval vratar Thibaut Courtois, toda naj bi bil nared za Egipčane.

V takšnih okoliščinah bo Real napadel svojo peto lovoriko. V Maroku se bo dobro znašel, v tej nogometno ambiciozni državi, ki ni opustila niti sanj o organizaciji »pravega« mundiala – v boju za SP 2026 je Maroko izgubil proti Severni Ameriki s 65:134 –, se je Real že veselil naslova svetovnega prvaka. Leta 2014 je tam premagal argentinski klub San Lorenzo, v majici katerega devet let pozneje blesti slovenski reprezentant Andres Vombergar.

Razdelili bodo 16 milijonov

Letos se klubi merijo za čim večji delež v nagradnem skladu, visokem 16 milijonov evrov. Prvak bo bogatejši za pet milijonov dolarjev (4,5 mio €), poraženi finalist za štiri, polfinalista bosta prejela po 2,5 oziroma 2 milijona dolarjev, preostali po milijon in 0,5 milijona dolarjev. Gotovo bo zanimivo že danes, ko se bosta ob 20. uri merila južnoameriški prvak Flamengo – v majici Brazilcev igrajo številni znanci z evropskih zelenic, kot so Arturo Vidal, Flipe Luis, Gabriel Barbosa in Gerson – in saudski Al-Hilal. Polfinalna para SP, danes: Flamengo – Al-Hilal (20); sreda: Al Ahly – Real Madrid (20).