Bronasta olimpijka odtekla zadnji planiški krog

Posebni spomini iz Rusije

209

nastopov za svetovni pokal je zbrala Vesna Fabjan.

Resda je akterjem v nordijskih smučarskih panogah planiški stadion, tudi prizorišče svetovnega prvenstva 2023, bližje v zasneženi podobi, toda prav živahen utrip je ponudil tudi minulo soboto. Uradno se je namreč od tekmovalne športne poti poslovila, obedina slovenska smučarska tekačica z olimpijsko kolajno. In prav za konec je, čeprav je bil topel junijski dan, spet tekla. V predoru, ki v Planici vse leto ob temperaturi dveh stopinj pod ničlo omogoča vadbo na snegu.Čast, ki jo je doletela po tem zadnjem planiškem krogu, pa jo je močno ganila: razglasili so jo namreč za ambasadorko Nordijskega centra Planica. To je bilo za 35-letno Gorenjko presenečenje, glas se ji je tresel, ko se je zahvaljevala spremljevalni ekipi zadnjega desetletja s trenerjemna čelu ter seveda domačim za izjemno podporo v športu. »Ni poti do cilja, ki bi vodila le naravnost. Tudi ko si pripravljen na visoki ravni, denimo v boju za kolajno, so pred teboj številni ovinki, prepadi, ovire,« je poudarila ob srečanju s predstavniki medijev, prijatelji, številnimi gosti na novinarski konferenci in na družabnem srečanju na vrhu stolpa Nordijskega centra ter pozneje med borovci v bližnjem planiškem domu, vrsto let njenem baznem taboru med številnimi treningi. Prizorišča za kraj svojega uradnega slovesa ni izbrala naključno: »Tu sem se vedno počutila kot doma. Ustreza mi okolje, narava, razmere za trening so imenitne, tukajšnji ljudje so me sprejeli za svojo.«Kajpak so v dolgem dnevu, ki se je ob obujanju živahne tekmovalne preteklosti prevesil že v večerne ure, misli uhajale na desetletje in pol kariere med svetovno elito, v čudovitem spominu ji je ostal predvsem ruski sneg. Tako zavoljo olimpijskega brona v Sočiju, najodmevnejšega dosežka kariere, kot tudi dveh zmag na tekmah svetovnega pokala v Ribinsku. Uvodna iz leta 2010 je zanjo seveda posebna, ker je bila njena prva, tista v zimi pozneje pa prav tako vidno podčrtana, saj je izjemen slovenski dan z drugim mestom dopolnila šeTudi slednja se je pred dnevi poslovila od športne poti, po odhodu takšnih dveh tekmovalk pa v ozki bazi smučarskega teka pri nas ostaja zaskrbljenost. Vsaj kratkoročna. Kajti podobno kot skakalec, ki je prav tako pred dnevi pomahal v slovo tekmovalnemu športu, bo pod streho Olimpijskega komiteja Slovenije delala v novem projektu razvoja mladih športnih kadrov. In novi rod poskusila navdušiti za tradicionalno zimsko panogo, v kateri le vztrajnost in garaški pristop vodita k odmevnim dosežkom. Kot v primeru Vesne Fabjan.