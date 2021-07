Brodolom Garija Kasparova

BELI NA POTEZI

Vachier-Lagrave – Kasparov, Zagreb 2021. Belemu se je ponudila možnost taktičnega udara, s katerim je odločil partijo. Kako?

REŠITEV: 1.g4! in črni ne sme vzeti kmeta s 1…hxg4, saj ne bo mogel zaustaviti promocije belega kmeta po 2.g7. Beli je tako zmagal po 1…Tg2 2.gxh5 d2 3.Kxe4.

Predal po sedmih potezah

Francozje zmagovalec tretjega turnirja letošnje izvedbe elitne turneje Grand Chess Tour (GCT), ki je potekal v Zagrebu. Odigranih je bilo devet krogov v pospešenem in osemnajst v hitropoteznem tempu, pri čemer so točke s pospešenega dela štele dvojno. Vachier-Lagrave je v sedemindvajsetih partijah moral le dvakrat priznati poraz, odločilna za njegovo končno zmago pa je bila dobra igra v hitropoteznem tempu, kjer je bil prepričljivo najboljši.Po prvem delu je sicer zaostajal za letošnjim izzivalcem svetovnega prvaka, a je slednji zadnji dan nepričakovano povsem popustil in na koncu padel celo na delitev četrtega mesta. Vachier-Lagrave je priznal, da mu je do turnirske lovorike pomagala velika iznajdljivost v hitropoteznih partijah, v katerih je rešil oziroma preobrnil sebi v prid kar nekaj težkih pozicij. Tokratni uspeh bo lahko Francozu vsaj delno v uteho po izrazito neuspešnem obdobju, ki ga preživlja in zaradi katerega je med drugim izgubil mesto v prvi deseterici svetovne ratinške lestvice. Zelo zadovoljen Zagreb zapušča tudi na koncu drugouvrščeni, nekdanji svetovni prvak iz IndijeKljub svojim 51-letom in več kot enoletni odsotnosti s tekmovanj v živo je dokazal, da je še vedno lahko konkurenčen najboljšim. Prav posebno je navdušil v hitropoteznem tempu, kjer je zaostal le za zmagovalcem turnirja in si je z izjemno serijo zadnjega tekmovalnega dne zagotovil drugo mesto.Njegov uspeh je toliko bolj impresiven v luči poloma, ki ga je na turnirju doživel še en nekdanji svetovni prvak, legendarni. Resda še šest let starejši od Ananda in šahovsko zelo malo dejaven vse od leta 2005, a je kljub temu verjetno le malokdo pričakoval tako zelo slab rezultat od enega najboljših igralcev v zgodovini. Nastopil je le na hitropoteznem delu turnirja in iz osemnajstih partij zbral pičli dve točki in pol.Povsem očitno je bil slabo pripravljen in precej neuigran, namesto ene glavnih atrakcij turnirja je bilo na trenutke prav mučno spremljati njegove predstave. Proti Azerbajdžancuse je tako na primer predal po vsega sedmih potezah. Kasparov je v drugem delu zamenjal najboljšega šahista naših južnih sosedov, ki je bil eno najprijetnejših presenečenj pospešenega turnirja. Premagal je Nepomnjaščega inter v močni konkurenci z enim samim porazom končal na delitvi drugega mesta.