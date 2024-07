Britanska olimpijska odprava kritična. »Določenih živil v vasi ni dovolj«

Britanska olimpijska odprava je kritična do hrane, ki je na voljo v olimpijski vasi v Parizu, danes poročajo angleški mediji in francoska tiskovna agencija AFP. Britanci so opozorili na pomanjkanje ključnih živil, še posebej pa se zgražajo nad postreženim mesom, ki naj bi bilo surovo.

Čeprav Francija velja za domovino visoke kulinarike, britanska odprava ni navdušena nad ponudbo hrane v olimpijski vasi, piše AFP. Britanski olimpijski komite, ki je zato v Pariz poslal še enega kuharja, je za britanski časnik Times kritiziral kakovost hrane, ki je športnikom na razpolago, ter navedel, da so jim postregli surovo meso.

Nekateri britanski športniki so kulinarično zavetje našli v njihovi ekipni bazi, ki se nahaja zunaj olimpijske vasi, kjer so se najedli ter prevzeli pakirane obroke za večerjo.

»Določenih živil ni dovolj: jajc, piščanca, določenih ogljikovih hidratov,« je povedal Andy Anson, izvršni direktor britanskega olimpijskega komiteja, ter organizatorje pozval, naj občutno izboljšajo ponudbo. Hrana je »trenutno največji problem«, s katerim se športniki soočajo, je še dodal.

Situacija se izboljšuje

Situacija se očitno sicer že izboljšuje, saj je tiskovni predstavnik britanske odprave za AFP to kasneje potrdil ter povedal, da so izvedeli, da so se organizatorji lotili reševanja tega problema.

Francoski športni časopis L'Equipe je že v sredo poročal, da se podjetje, ki je zadolženo za hrano, zaveda problemov, vključno s pomanjkanjem jajc, ter si prizadeva povečati količine živil v olimpijski vasi, kjer prebiva okoli 14.500 športnikov in drugih članov ekip.