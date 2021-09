Brez teh teles ne bi bilo uspehov

Ženska odbojkarska reprezentanca ZDA je v Tokiu prvič v svoji zgodovini osvojila naslov olimpijske prvakinje. Pomočnik selektorja, legendarnega Karcha Kiralyja, pa je bil Luka Slabe, nekdanji igralec, trener slovenskih klubov in selektor moške izbrane vrste, zdaj pa glavni trener odbojkaric ameriške univerze North Carolina State.



Kaj pomeni zlata olimpijska kolajna iz Tokia?

»To je velik dosežek za najbolj priljubljeni ženski šport v ZDA. Odzivi so neverjetni in množični, zgodovina je spisana. Ta dosežek ima lahko velik vpliv na delo in uspeh na univerzi v Severni Karolini, kjer sem glavni trener. Veliko deklet želi igrati za trenerja, ki ima zlato olimpijsko kolajno. Velik del poglavja v mojem trenerskem delu, še posebno na mednarodnem področju, je z osvojitvijo tega odličja zapolnjen.«



Kiraly je izjavil, da vas bodo po olimpijadi zelo pogrešali, a hkrati komaj čaka, da vas vidi na delu kot glavnega trenerja študentske ekipe NC State. To pomeni, da v prihodnje ne boste več njegov pomočnik v ekipi ZDA?

»Od ameriške klopi se poslavljam kot prvi pomočnik, bom pa še naprej deloval v reprezentanci kot njegov svetovalec.«



Vaše misli ob uspehih zadnjih let slovenske moške reprezentance, te fante poznate, reprezentanco ste kot selektor vodili tudi na EP leta 2013.

»Večina njih je klubsko prek ACH Volleyja izkusilo in bilo izpostavljeno najvišji ravni tekmovanja že v rosnih letih. Igrali so za organiziran klub, ki je imel vizijo, kako priti na vrh, in finance. Ti fantje so bili vsak dan izpostavljeni evropskim in svetovnim odbojkarskim velesilam, javnosti, klubom, menedžerjem. Kombinacija vseh teh dejavnikov, z veliko trdega dela in nekaj malega sreče, je obrodila sadove. Ne smemo pa pozabiti, da je prav neverjetno, da se je v mali Sloveniji skupina fantov približno iste starosti in neverjetnih psihofizičnih sposobnosti odločila za ta šport. To je prava redkost tudi v veliko večjih državah. Brez takšnih 'teles' Slovenija ne bi imela takšne reprezentance in uspehov.«



Morebiti še kakšne misli o padcu ACH Volleyja, v zadnji sezoni ni bil državni prvak, o Calcit Volleyju in presenetljivem, a srčnem slovenskem šampionu Merkurju Mariboru?

»ACH je mnogo let kraljeval na slovenskem odbojkarskem nebu. Porazu in izgubi naslova se ni bilo mogoče izogniti, bilo je le vprašanje časa. Maribor je bil v finalu predvsem srčnejši. ACH se bo pobral in nadaljeval osvajanje naslovov. Želim si, da vodstvo kluba najde rešitev in se obda z ljudmi, ki bodo pomagali naš najboljši klub dvigniti iz evropskega povprečja. Slovenija potrebuje močan, evropski ACH.



Ne smemo pozabiti in si zatiskati oči, da je ACH glavni krivec za velike uspehe slovenske odbojke v zadnjih 15 letih. Calcit je stalnica v slovenskem odbojkarskem vrhu. Bo pa treba prav hitro, sicer z 20-letno zamudo, v Kamniku zgraditi novo športno dvorano. To, da si celoten Calcitov odbojkarski pogon deli športno dvorano z osnovno šolo, je povsem neprimerno. Kamniški klub ima vso podporo, da popolnoma profesionalizira obe članski ekipi, vendar dokler so razmere za delo takšne, kakršne so, je to nemogoče.«

