Brez spanca, kajti občutki so usrani

Paris Saint-Germainu ni uspelo, da bi kot drugi francoski nogometni klub po Olympique de Marseillu postal zmagovalec v ligi prvakov. Veliko katarsko denarno vlaganje v igralski kader se (še) ni oplemenitilo, najbolj splošna ocena izgubljenega finala z Bayernom je, da je bavarski ekipni duh nadvladal pariško posamično kakovost v napadu.



»Težko bo zaspati, težko je tudi zdaj govoriti, vse pojasniti. Iskreno povedano, občutki so usrani. A jutri se bomo spet zagnali v to, da bomo nekoč dosegli naš cilj. Že z zdajšnjim finalom smo za klub zgradili nekaj zelo pomembnega,« je bil razočaran in se je tolažil zvezni igralec PSG, Bask Ander Herrera.



»Finalni dvoboj bi se lahko zasukal tudi drugače. Dali smo vse od sebe, pustili srca na igrišču. Imel sem občutek, da bo tisti, ki bo prvi dosegel gol, zmagal. Razočaran sem, a ne prav pretirano,« je omenil trener francoskega prvaka Thomas Tuchel. Zvezdnika Neymar in Kylian Mbappé, za njun prihod v PSG so katarski lastniki plačali 402 milijona evrov, na sklepnem delu lige prvakov v Lizboni nista zadela mreže. To je dejstvo, ki prav tako lahko obrazloži neuresničene pariške sanje. »Ne bi ju obdolžil za finalni neuspeh. Neymar je imel odlično ligo prvakov, sam ne more storiti prav vsega. Za Mbappéja pa lahko rečem, da je bil po julijski poškodbi gležnja sploh čudež, da je bil z nami v Lizboni,« je dodal Nemec. Brazilec je poraz povsem razumljivo doživel zelo čustveno, solz žalosti ni mogel ustaviti.





Messija selijo v Pariz



No, že tako ali tako kakovostna igralska vrsta PSG bi lahko dobila res vesoljsko okrepitev. Odisejada okoli tega, ali Lionel Messi ostaja v Barceloni ali zapušča Katalonijo, pač polni časopisne stolpce, Argentinca so že začeli povezovati celo s prestopom v Pariz. Športni direktor žermanistov Leonardo bo v naslednjem obdobju polno zaposlen, tudi trener Tuchel si želi okrepljeno in razširjeno jedro svojega moštva.



»Kadrovsko smo bili v tem tekmovalnem obdobju ošibljeni, po finalu lige prvakov nas zapuščata še Thiago Silva in Eric Maxim Choupo-Moting.« O Messiju pa je Nemec dejal: »Seveda je dobrodošel, le kateri trener bi Messiju rekel ne? A iskreno povedano, menim, da bo kariero končal v Barceloni. Saj je namreč Gospod Barcelona.«



No, sicer je Tuchel opravil dobro delo, PSG je v sezoni osvojil vse štiri domače lovorike: državno za naslov prvaka, tisti v francoskem pokalu in ligaškem pokalu ter domači superpokal. Le v ligi prvakov je obstal na zadnji stopnici.