Brez prave predstave do osebnega mejnika

Marta Bassino je zmagala na uvodnem veleslalomu svetovnega pokala alpskih smučark na ledeniku Rettenbach. V italijanskem obračunu je za 14 stotink sekunde premagala Federico Brignone. Po zadržani prvi vožnji in 13. mestu se je Meta Hrovat odlično znašla v finalu ter s šestim mestom (zaostanek 2,47 sekunde) poskrbela za svoj najboljši dosežek na tekmah nad Söldnom. Boj za tretje mesto je ob odsotnosti poškodovane Američanke Mikaele Shiffrin dobila Slovakinja Petra Vlhova (+1,13). Tina Robnik, 12. po prvi vožnji in z 11. mestom lani na ledeniku najboljša Slovenka, je po napaki v finalu ostala brez uvrstitve.



Za slovenske točke je poskrbela še Ana Bucik z 21. mestom (+5,37), Neja Dvornik s startno številko 60 je bila z zaostankom več kot petih sekund prepočasna za finale. »Dan je bil zelo zanimiv oziroma razgiban, saj mi prva vožnja ni najbolje uspela. Nekako sem se iskala. V glavi nisem imela prave predstave, kako dobro izpeljati progo. Vesela sem, da mi je v drugo uspelo prikazati boljšo vožnjo, tako da je na koncu to lep rezultat,« je dejala Hrovatova, ki je za kar 12 mest izboljšala svojo najboljšo söldensko uvrstitev izpred dveh let. Bucikova je z 21. mestom prišla do svojega drugega najboljšega dosežka na veleslalomih za svetovni pokal. »Želela bi si boljšega smučanja, menim, da sem sposobna veliko več, kot sem pokazala,« je povedala.

V drugi vožnji zgolj 17.

Moški veleslalom v Söldnu pa je dobil Norvežan Lucas Braathen. Na drugo in tretje mesto sta se uvrstila Švicarja Marco Odermatt (+0,05) in Gino Caviezel (+0,46). Žan Kranjec, drugi po prvi vožnji, je v finalu na postavitvi svojega trenerja Klemna Berganta zdrsnil na sedmo mesto (+0,77). Drugi Slovenec Štefan Hadalin je za 45 stotink sekunde zgrešil svojo prvo uvrstitev v drugo vožnjo na ledeniških preizkušnjah. Braathen, ki ni spadal v ožji krog favoritov, je zabeležil svojo sploh prvo zmago v svetovnem pokalu. To so bile tudi prve stopničke v svetovnem pokalu v karieri za 20-letnega tekmovalca. Kranjec je imel denimo na drugi progi zgolj 17. čas., lani je bil na tej tekmi tretji, pred štirimi leti četrti. A sezona se je šele začela.



''Prvi tek je bil zelo soliden, čutil sem, da imam še nekaj rezerve. Drugega, se mi zdi, sem se lotil pogumno, a sem imel težave, saj nisem narekoval ritma, bolj ga je proga. To se je poznalo na času. Časovno smo bili zelo skupaj, in če vožnja ni optimalna, izgubiš kar nekaj mest. Na koncu je to sedmo mesto, želel sem si več, a neki začetek to je in lahko gremo optimistično naprej,« je menil Žan Kranjec.