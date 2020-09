Brez potrtih obrazov pod Kalvarijo

Bravo in Koper neodločeno

Izidi 4. kroga 1. SNL - Maribor : Celje 2:2 (Jasmin Mešanović 57., Rok Kronaveter 80.; Mitja Lotrič 18., Jakob Novak 78.), Bravo : Koper 0:0, Domžale : CB24 Tabor Sežana 3:1 (Senijad Ibričić 30., Tamar Svetlin 59. in 73.; Christos Rovas 28.), Aluminij - Olimpija in Mura - Gorica večerni tekmi.

Vrstni red: Maribor 8, Mura (-1), Domžale in Bravo po 7, CB24 Tabor Sežana 6, Koper 5, Olimpija (-2) in Celje po 2, Gorica (-2) 0, Aluminij (-1) -1.

Kronavetrova poteza tekme

Ni ga nogometnega zanesenjaka, ki v zadnjih mesecih ne bi pogrešal gledalcev na tribunah. Še zlasti v primeru kakovostnih in živahnih predstav na zelenici. Ena takšnih je bila tokrat v Ljudskem vrtu, kjer so državni prvaki iz Celja in domači akterji najuspešnejšega nogometnega kluba pri nas v treh desetletjih slovenske samostojnosti uprizorili dinamično in všečno igro.Tekma se je začela hkrati z odločilnimi minutami na kolesarskem Touru, peščica uradnih oseb na vzhodni tribuni pod Kalvarijo je vneto spremljala dogodke iz Francije. In podobna, kot je bilo opazno zadovoljstvo, da sta si plen razdelila Slovenca, četudi je bilo mnogim žal poraženca, je bila pozneje rdeča nit štajerskega derbija: jasno, domače bi bolj zadovoljile tri točke, gostom bi zmaga vlila še več samozavesti pred četrtkovim gostovanjem v Armeniji, prav nihče pa ni kazal kakšne potrtosti.Če bi sodili po videnem v prvem polčasu, zlasti v prve pol ure tekme, bi Celjani lahko z zvrhano košaro optimizma odpotovali proti Armeniji, kjer jih čaka boj za uvrstitev v 4. krog kvalifikacij evropske lige. Tako pa so tudi oni – podobno kot 15-kratni državni prvaki iz Maribora – pokazali dva obraza. »Res je bila v prvih 25 minutah naša igra zanesljiva in na želeni ravni. Ni pa preprosto igrati proti Mariboru v visokem in zbranem ritmu do konca,« je poudaril celjski trener, prikimal namigu iz novinarskih vrst o najboljši tekmi Celjanov doslej v tej sezoni, hkrati pa si zaželel, da bi mirno pri klubu pričakali prve oktobrske dni, ko bo odzvonilo prestopom. Takrat se bo njegovo moštvo lahko ustrezno zbralo za nadaljevanje sezone.Novi Maribor? Predje zanimivo poglavje njegove pisane nogometne poti. V Ljudskem vrtu, kjer organizacija kluba tudi v teh težkih razmerah vidno prekaša slovensko konkurenco, šteje le domači naslov, s te odskočne deske pa nato še odmevni evropski dosežek. Nazadnje so vijolični ostali tako brez lovorike kot tudi daljšega poletja na stari celini, večinoma bled prvi polčas z mariborskega zornega kota v štajerskem derbiju je botroval oceni o razpokah v obrambnih vrstah, pomanjkanju ustvarjalnosti v režiji igre, premalo konkretnemu napadalnemu dvojcuA nadaljevanje tekme je le prineslo obrise tistega Maribora, o katerem sanja armada navijačev pod Pohorjem, tudi potezo dnevas škarjicami za izenačenje na 2:2. »Imamo igralce, ki lahko zasučejo potek dogodkov, med njimi je prav Rok,« je poudaril trener domačega moštva, pred katerim je zdaj prav poseben izziv. Vijolični bodo namreč v soboto gostovali v Sežani, kjer je nekdanji svetovni prvak začel svojo trenersko pot v Sloveniji: »Ta tekma bo zame posebna, a vendarle le do njenega začetka. Odtlej bom razmišljal le o naši zmagi. Lepe trenutke sem preživel v Sežani, moštvo je tam posebno. Ne igra tako kot drugi v Sloveniji, zato se bomo morali za soboto posebej pripraviti.«