Brez nemških legionarjev

Slovenska moška rokometna reprezentanca se je včeraj zbrala v Zrečah in v sklopu priprav za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo med 13. in 30. januarjem prihodnje leto na Madžarskem in Slovaškem, opravila uvodni dejavni dan. Na prvem delu priprav bodo zavoljo klubskih obveznosti v Nemčiji manjkali Urban Lesjak, Urh Kastelic in Miha Zarabec. Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa bodo v svojem tradicionalnem pripravljalnem taboru ostali do 30. decembra, dan pred koncem prvega dela priprav jih v celjskem Zlatorogu čaka še prva pripravljalna tekma proti Hrvatom. Drugi del priprav bodo začeli 2. januarja, do odhoda na Madžarsko pa jih čakata še dve pripravljalni tekmi proti Italijanom. Prva bo 5. januarja v Trbovljah, druga pa dva dni pozneje v Kopru. Elitna slovenska izbrana vrsta bo v Debrecen, ki bo gostil skupino A, odpotovala 11. januarja. Najprej se bo 13. januarja pomerila s Severno Makedonijo, dva dni pozneje z Dansko, zadnja tekma v prvem delu tekmovanja pa jo čaka 17. januarja s Črno goro.

S četrtega mesta na višje

V drugi del bosta napredovali dve najboljši izbrani vrsti iz skupine A, ki se bosta nato križali z najboljšima dvema iz skupine B (Portugalska, Madžarska, Islandija in Nizozemska) ter skupine C (Hrvaška, Srbija, Francija in Ukrajina). Slovenija je na zadnjem evropskem prvenstvu pred dvema letoma na Švedskem, Norveškem in v Avstriji zasedla četrto mesto, kar je po domačem evropskem prvenstvu 2004, ko je osvojila srebrno kolajno, njena druga najboljša uvrstitev na zaključnih turnirjih stare celine. Na zadnjem velikem tekmovanju, letošnjem januarskem svetovnem prvenstvu v Egiptu, je osvojila deveto mesto.