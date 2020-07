Brez maske samo v hotelski sobi

Samo da se vrti, pravijo kolesarji in njihovi navijači. In kolesa so se te dni spet začela vrteti tudi na najvišji ravni. V soboto bo na sporedu dirka Strade Bianche, prva preizkušnja svetovne serije po prekinitvi sezone 14. marca. Številna zveneča imena (brez slovenskih adutov Primoža Rogliča, Tadeja Pogačarja in Mateja Mohoriča) pa se od torka merijo na dirki po Burgosu, ki je že izpostavila težave z novimi protokoli proti širjenju koronavirusa.



Upati je, da gre le za porodne krče v novi realnosti, saj si zapleti sledijo iz dirke v dirko. Minuli teden je na eni od ženskih dirk v Pamploni smelo startati le 15 od 26 prijavljenih ekip, ker nekatere zasedbe niso pravočasno oddale rezultatov testiranj svojih kolesark in njihovih spremljevalcev. V Burgosu so pred prvo etapo iz karavane odstranili dva kolesarja ekipe Israel Start Up Nation (Alexa Dowsetta in Itmarja Einhorna), ker sta bila pred potjo v Španijo v stiku z moštvenim kolegom, za katerega se je pozneje izkazalo, da je okužen. Podobno potezo so morali dan pozneje potegniti pri ekipi UAE. Ker je bil eden od njihovih neimenovanih stikov pozitiven, so iz ekipe izločili kolumbijsko trojico Sebastian Molano, Cristian Muñoz in Camilo Ardila. Vsi trije so pred tem prestali strog protikoronski protokol, prvi test so morali opraviti šest dni pred startom, drugega tri dni prej. Poleg tega vsem kolesarjem pred vsako etapo izmerijo telesno temperaturo. Srečni, da lahko dirkajo Strogost protokola v Španiji te dni spoznava tudi Gorazd Štangelj, športni direktor pri ekipi Bahrain McLaren. »Zelo smo srečni, da spet lahko dirkamo, da gre kolesarstvo naprej, priznati pa je treba, da nam ni prijetno. Upam, da se bo življenje čim prej vrnilo v stare tirnice, ker se na trenutke vse skupaj zdi srhljivo. Kajpak se vsi strogo držimo pravil, da bi lahko čim dlje tekmovali, moramo biti še posebno previdni, ker je naš vsak korak pod drobnogledom. Ukrepi, ki jih poznamo v Sloveniji, niso primerljivi s tem, kar imamo tukaj. V Španiji moramo maske nositi tudi zunaj, na obrazu jo moram imeti tudi v spremljevalnem avtomobilu, snamem jo lahko malodane le v svoji hotelski sobi,« je Štangelj orisal stanje v karavani, v kateri smejo kolesarji maske sneti šele, ko se razvrstijo za startno črto.



Kmalu se bodo z njim soočili tudi najboljši slovenski kolesarji. V soboto se bo z dirko Strade Bianche, pretežno makadamsko klasiko v Toskani, nadaljevala letošnja svetovna serija. Z visokimi tekmovalnimi ambicijami gredo od Slovencev na start Tadej Pogačar, Jan Polanc (oba UAE) in Matej Mohorič (Bahrain McLaren). Primož Roglič bo sezono, ki jo je začel šele 21. junija z zmago na DP pod Krvavcem, nadaljeval na dirki nižje kategorije Tour de l'Ain od 7. do 9. avgusta. Svetovni seriji se bo pridružil 12. avgusta na startu kriterija Dauphine, generalki za Tour de France, na kateri se bodo prvič udarili vsi težkokategorniki, tudi Pogačar in zmagovalec lanske francoske pentlje Egan Bernal.



Če bo šlo vse po načrtih in sreči, bo od 29. avgusta do 20. septembra dirka po Franciji, ki jo čaka ves kolesarski svet in naj bi tudi kolikor toliko rešila finančni položaj največjih ekip na svetu. Ob zgoščenem koledarju kolesarske lige prvakov, ki bo od 1. avgusta do 10. novembra predvidoma štela 19 dirk, ne gre pozabiti še na dve reprezentančni preizkušnji. Evropsko prvenstvo bo v Franciji od 24. do 26. avgusta, svetovno pa od 20. do 27. septembra v Švici.