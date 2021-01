Brez eksplozije na začetku

ČRNI NA POTEZI

Dončenko–Caruana, Wijk aan Zee 2021. Katera presenetljiva in izjemno močna poteza prinese črnemu zmago?

REŠITEV: 1…La3!, saj beli ne more vzeti lovca z 2.bxa3 zaradi 2…b2+ 3.Kc2 Db3+ 4.Kd2 Dc3+ 5.Kd1 Dxd4+ itd. Beli je poizkusil z 2.Dxa2 bxa2 3.Kc2, a se je po še eni natančni potezi črnega, 3…Tb8!, moral hitro sprijazniti s porazom.

Presenetljivi Šved

Nastopajočim na prvem letošnjem superturnirju v nizozemskem Wijk aan Zeeju sicer nikakor ne gre očitati pomanjkanja borbenosti, a po prvih štirih krogih med rezultati vseeno prevladujejo remiji. Zdi se, kot da večina za zdaj poskuša predvsem ohraniti dovolj energije za dolgo in naporno tekmovanje, ki traja kar trinajst krogov.Do včerajšnjega prvega prostega dne tako na vrhu še ni prišlo do prave selekcije in v vodstvu je kar pet igralcev z dvema točkama in pol. Med njimi sta glavna favorita za končno zmago, svetovni prvakin lanski zmagovalec, Američan. Začetek je bil obetaven, saj smo že v prvem krogu videli zanimiv obračun med Carlsenom, s tridesetimi leti že enim od starejših udeležencev, in trinajst let mlajšim, po mnenju večine enim od bodočih pretendentov za sam svetovni vrh.Firouzji je s črnimi figurami v otvoritvi uspelo položaj izenačiti in svetovni prvak se je znašel pred dilemo, ali remizirati s ponavljanjem potez ali pa sprejeti tveganje in nadaljevati igro na zmago. Odločil se je za slednje, pri čemer ga je, kot je dejal, prepričala vidna nervoza mladega tekmeca. Tveganje se je nato izplačalo, saj Firouzja ni našel pravega odgovora za napad na svojega kralja, ki ga je Carlsen atraktivno zaključil v svoj prid. V naslednjih treh partijah pa se je kljub vztrajnim poskusom moral sprijazniti s tremi remiji, od katerih je zagotovo najbolj nezadovoljen s tistim proti rojaku, ko kljub belim figuram in skoraj 250 točk višjim ratingom ni prišel do cele točke.Med najbolj aktivnimi igralci je tudi branilec naslova v Wijk aan Zeeju Fabiano Caruana. V drugem krogu je s črnimi figurami spektakularno premagal Nemca, ki je dobesedno v zadnjem hipu prišel na turnir kot zamenjava za Rusa. Slednji je namreč moral ostati v karanteni zaradi stika z okuženo osebo. Caruana je bil tudi v naslednji partiji na pragu nove navdušujoče zmage, a se je zaradi lastne nenatančnosti pri realizaciji prednosti in odlične obrambe Poljakana koncu moral zadovoljiti z delitvijo točke.Edini, ki mu je uspelo zmagati v uvodnih dveh partijah, je bil tako presenetljivo najboljši švedski šahist, ki pa ga je nato v tretjem krogu s črnimi figurami premagal Indijec. Oba sta ob Carlsenu in Caruani trenutno v vodilni skupini, v kateri je še domačin. Matej Šebenik