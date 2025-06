Brez doseženega gola uspeha preprosto ni

Sanje so ostale neuresničene, tako kot pred štirimi leti na domačem igrišču je tudi tokrat na Slovaškem mlada slovenska nogometna reprezentanca ostala brez uvrstitve v izločilni del prvenstva stare celine moštev do 21 let. Zgodba je podobna, ena točka je bila v letu 2021 ter tako tudi zdaj premalo za podvig, tudi zadnja tekma je razgrnila razmerja moči, ki so izbrano vrsto selektorja Andreja Razdrha vendarle jasno postavila za navzočo konkurenco.

Seveda bo za vekomaj pri vodstvu reprezentance ostalo v zraku vprašanje, kako bi se vse skupaj razpletlo, če bi na tem prvenstvu nastopili dejansko vsi najboljši mladi slovenski nogometaši – domača navijaška javnost je kajpak najbolj pogrešala Marcela Ratnika in Benjamina Šeška –, a je že tako, da ima raztegnjena tekmovalna sezona svoje zakonitosti ter da tudi še pri kakšni drugi ekipi niso bili na voljo prav vsi najboljši.

Jasno pa je bilo, da omenjenemu selektorju slovenskih upov ni bilo vseeno – in prav je tako – ter da je že po uvodnem porazu z Nemčijo (0:3) poudaril, da udarnemu zvezdniku mlade nemške vrste Nicku Woltemadeju ni bilo težko iz Stuttgarta priti na Slovaško, četudi je še nekaj dni prej nastopal pod žarometi finalnega turnirja lige narodov ...

Slovenija na treh tekmah eura U21 ni dosegla niti enega gola.

Za konec so se mladi slovenski nogometaši pomerili s Češko (0:2), spomin je uhajal tudi k tistemu euru pred štirimi leti, ko je tedanja slovenska vrsta edino točko v tem uvodnem delu tekmovanja na celjskem štadionu osvojila prav proti mladim Čehom – 1:1. Gol za gostitelje je takrat zabil Aljoša Matko, med tistimi, ki so se pozneje že uveljavili v članski slovenski vrsti, so bili na igrišču Adam Gnezda Čerin, David Brekalo in Timi Max Elšnik.

Tokrat pa so prav proti Čehom naši upi pokazali manj ustvarjalnosti in tiste všečne igrivosti kot v prejšnjih dveh tekmah z Nemčijo (0:3) in Anglijo (0:0). Češka je bila v napadu bolj nevarna, povezana in tudi sproščena. Možnosti za uvrstitev v naslednji del prvenstva ni več imela, vseeno pa je bila pri marsikateri akciji bolj odločna od naše vrste. Tudi streli v okvir vrat, 7:2 za Češko, so jasno razkrili, kdo je bil aktivnejši.

In ne nazadnje je boleče spoznanje – ne glede na moč tekmecev –, da naši upi na skupno treh tekmah niso dosegli niti enega gola! »Enostavno za konec nismo bili na pravi ravni, tako po fizični plati kot tudi psihološki. Ne glede na vse pa moram fantom čestitati za res dober turnir po vsem, kar se nam je dogajalo. Kar zadeva igro, tokrat so bili Čehi prehitri, to jim je treba priznati,« je odkrito povedal Razdrh. Dejansko je lahko zadovoljen s posameznimi odseki tekem proti Nemčiji in Angliji, neučinkovitost in ob zadnjem nastopu tudi nenatančnost v igri pa sta vredni opomina pred naslednjimi tekmovalnimi izzivi.