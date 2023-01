Brez Dončića ni zmage za Dallas

Pičle štiri točke in devet minut igre je bil skupni učinek treh slovenskih košarkarjev ob zadnjih nastopih njihovih moštev v ligi NBA. Dallas je v Portlandu namenil Luki Dončiću popoln počitek, Denver je ugnal Orlando s 119:116 brez odsotnega Vlatka Čančarja zaradi udarca v spodnji del desne noge. V akciji je bil le Goran Dragić, ki je prispeval manjši delež k zmagi nad Golden Statom s 132:118. Njegovo januarsko povprečje je 4,6 točke, 1,1 skoka in 2,6 asistence v devetih tekmah.

Nikakršna novost ni, da trener Jason Kidd ne računa na Dončića, ko mora Dallas odigrati drugi dvoboj v dveh večerih. Revanša s Portlandom je bila peti primer v sezoni in teksaška zasedba je brez svojega prvega strelca, skakalca, podajalca in kradljivca žog vsakič klonila. Ob zadnjem porazu s 123:140 pa se je celo bolje upirala kot večer prej v soočenju z istim tekmecem (119:136). V prvem primeru si je Dallas nakopal primanjkljaj 15 točk že do polčasa, saj je Dončić dosegel najmanj točk v vsej sezoni (15), v drugem je brez slovenskega asa zaostajal za tri točke deset minut pred koncem tekme.

Ker Kidd že lep čas ne more računati na poškodovane Josha Greena, Doriana Finney-Smitha in Maxija Kleberja, zadnjo tekmo pa je izpustil tudi Tim Hardaway, je pogrešal kar dve tretjini članov svoje udarne osmerice. Med dejavnimi so se najbolje odrezali branilca Spencer Dinwiddie (28 točk in 9 asistenc) in Jaden Hardy (25 točk) ter krilni center Christian Wood (23 točk in 16 skokov), a niso bili kos domačemu organizatorju Damianu Lillardu (40) ter Jusufu Nurkiću, Jeramiju Grantu in Anferneeju Simonsu, ki so vsi dosegli po 20 točk. Lillard je v dveh večerih nasul Dallasu 76 točk in potrdil odlično formo, saj je v zadnjih petih nastopih igral s povprečjem 38 točk in se povzpel na osmo mesto med najboljšimi strelci sezone z 28,8 točke na tekmo. Na vrhu ostaja Dončić (33,8).

Čas za okrepitve se izteka

Nekoliko slabše kot Ljubljančanu gre Dallasu, saj je med krajšo turnejo s petimi tekmami v gosteh iztržil le eno zmago – proti LA Lakers po dveh podaljških – in s skupno bero 24:21 kot peti v zahodni konferenci zaostaja za sedem zmag za vodilnim Denverjem. Teksašane še posebej tepejo slabši rezultati v dvoranah tekmecev: na gostovanjih je njihov izkupiček 8:15, šesti najskromnejši med 15 zahodnimi klubi, na domačem parketu 16:6, peti najboljši.

»Lepo je, da znamo braniti svoj dom, a za visoko uvrstitev bodo nujni tudi uspehi v gosteh. In zanje bomo potrebovali boljšo obrambo,« meni Kidd. Zaradi seštevka vseh težav njihovi klubski šefi pospešeno razmišljajo o možnih okrepitvah pred iztekom roka za prestope 9. februarja. Vrzeli je kar nekaj tako pod obročema kot na zunanjih položajih, ena od možnosti pa je dodaten organizator igre, ki bi razbremenil Dončića. V tej sezoni sta se jim že ponesrečili pustolovščini s Facundom Campazzom, ki bo v ponedeljek pričakal Cedevito Olimpijo v dresu Crvene zvezde, in Kembo Walkerjem, s katerim so se razšli pred desetimi dnevi.