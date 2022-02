Brata Wagner sta pokvarila Lukov dan

Košarkarjem Dallasa se je obetal prijeten večer na Floridi. Pred njimi je bil zadnji nastop v izjemno uspešnem januarju, njihov gostitelj pa je bil Orlando, zadnji med vsemi 30 moštvi v ligi NBA, ki je dotlej zmagal le desetkrat v 50 dvobojih. A zgodovina opozarja, da se morajo športniki najbolj bati vnaprej dobljenih bitk, in opekli so se tudi Teksašani kljub 43. trojnemu dvojčku Luke Dončića na tekmah rednega dela prvenstva. Klonili so s 108:110.

Dva tedna prej je Dallas brez težav ugnal Orlando s 108:92, že iz obeh izidov pa lahko sklepamo, da je v revanši slabše opravil obrambne naloge, verjetno zaradi kančka podcenjevanja. Na prvi tekmi se je Dončić spustil v prepir s centrom Moritzem Wagnerjem in mu namenil nekaj posmehljivih zbadljivk, tokrat pa mu je Nemec poskušal vrniti z dejanji.

Dosegel je 14 točk, njegov mlajši brat Franz jih je dodal 18, skupaj pa sta še vedno zaostala za slovenskim asom, ki se je izkazal s 34 točkami ob metu iz igre 13:22 (za tri 4:9), 12 skoki in 11 asistencami (in 6 izgubljenimi žogami). Najpomembnejši statistični podatek je vendarle rezultat tekme in Wagnerja sta ob prispevku Chume Okekeja (19) potegnila daljši konec.

Lovi legendo Bostona

Ob vnovični odsotnosti Kristapsa Porzingisa in huje poškodovanega Tima Hardawaya je moral v zadnjih trenutkih stopiti v ospredje še en Nemec – Dallasov krilni center Maxi Kleber. Ker je Orlando vneto podvajal obrambne sile okoli Ljubljančana, je metal za tri točke in zgrešil. »Luka je vse storil pravilno. Tako se odzovejo šampioni, kot pravi vodja je zaupal neoviranemu soigralcu,« je ocenil Dallasov trener Jason Kidd.

Dončić v zadnjih štirih minutah tekme ni niti enkrat metal iz igre, zadel je enega od dveh prostih metov – za vodstvo s 107:106. »Če bi ta hip začeli nov dvoboj, med katerim bi me tekmeci poskušali zaustaviti na podoben način, bi se še enkrat odzval enako. Žoga preprosto ni hotela skozi obroč,« je zatrdil, potem ko je Dallas doživel šele tretji poraz v 16 januarskih nastopih. Kar 13 zmag v enem mesecu je pred tem zadnjič proslavil januarja 2012 z bero 13:5.

Poraz ob novem osebnem podvigu zato niti ni bil pretirano grenak. Ne smemo niti pozabiti, da zvezdnikov trojni dvojček ne pomeni samodejnega uspeha njegovega moštva. Dončić jih je doslej zbral 43 v dvobojih rednega dela prvenstva (in še tri v končnici), s katerimi se je izenačil na 10. mestu večne lestvice lige NBA z asom Denverja in Dallasa iz 80. let Fatom Leverjem, izkupiček teksaške zasedbe pa je bil pri tem 27 zmag in 16 porazov. Naslednja tarča je legendarni Larry Bird z 59 trojnimi dvojčki v 13 sezonah.

Dončić, ki bo konec februarja dopolnil šele 23 let, se je doslej v povprečju veselil trojnega dvojčka na 5,5 tekme, torej bi lahko dohitel Bostonovega zvezdnika v 88 nastopih. Da gre za poseben dosežek, govori tudi dejstvo, da je v tej sezoni le 28 košarkarjev prišlo do trojnega dvojčka: največ jih je zbral Srb Nikola Jokić iz Denverja (12), Dončić je peti s sedmimi.