Božično darilo navijačem v obliki toče golov

Angleškim klubom, ki so se toliko let borili za lažji božično-novoletni spored, vodstvo ligaškega tekmovanja tokrat ni prizaneslo niti med rekordnim širjenjem okužb z novim koronavirusom. Preložili so sicer tri tekme, šest so jih včeraj odigrali po prvotnem sporedu. Četrtkov sestanek trenerjev vseh 20 ekip z odgovornimi je trener Tottenhama Antonio Conte označil za zapravljanje časa oziroma ga primerjal z govorjenjem v zid. Kljub številnim pozivom k vsaj enotedenskemu premoru so preložili le tri dvoboje: Liverpool – Leeds, Wolverhampton – Watford in Burnley – Everton.

Spored na tako imenovani Boxing Day je bil torej še kako pester, branilec naslova Manchester City pa je še povečal svojo prednost na vrhu lestvice z dramatično zmago nad oslabljenim Leicestrom (6:3). Lisjaki, ki so sredi tedna zapravili dobljeno tekmo v ligaškem pokalu na liverpoolskem Anfieldu in po remiju s 3:3 izpadli po enajstmetrovkah, so tokrat v bližnjem Manchestru že po 25 minutah zaostajali z 0:4 – zadeli so Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez (11-m), Ilkay Gündogan in Raheem Sterling (11-m). Sinjemodri so nato močno popustili in bi Leicestru kmalu dovolili celo izenačenje, a je pri izidu 4:3 nato zmago v 69. minuti vendarle potrdil Aymeric Laporte, na končnih 6:3 je v enem zadnjih napadov rednega dela tekme povišal Sterling. »Trener nas je ob polčasu posvaril. Leicester je v prvem polčasu prejel štiri gole, a vsakič, ko so napadli, so prišli v priložnost. Razočarali smo, pri vodstvu s 4:0 moraš ubiti tekmo. Čestitke tekmecem,« je po tekmi opozorila trenerja Pepa Guardiole, ki pa so očitno naletela na gluha ušesa, omenil Sterling.

Tottenham že peti

Nezadovoljni Conte je s Tottenhamom na mestnem derbiju gostil Crystal Palace, na klopi katerega bi moral sedeti za privržence spursov seveda še kako osovraženi nekdanji kapetan Arsenala Patrick Vieira. A tako kot njegov dolgoletni liverpoolski rival Steven Gerrard na klopi Aston Ville je moral Vieira tekmo 19. kroga izpustiti zaradi potrjene okužbe z novim koronavirusom. Na zelenico stadiona Tottenhama zaradi pozitivnih testov oziroma poškodb ni priteklo še kar precej članov gostujoče zasedbe, ki je po golih Harryja Kana in Lucasa Moure ter izključitvi Wilfrieda Zahaja že po prvem polčasu morala predati boj za vsaj točko. Končni rezultat 3:0 je po že drugi podaji Lucasa na tekmi v 74. minuti postavil Heung-min Son. »Izboljšujemo se iz tekme v tekmo in samo nadaljevati moramo v tej smeri. Žogo si želimo hitro priboriti nazaj in v napadu imamo hitre igralce, ki lahko povzročijo težave. Če bomo nadaljevali tako, lahko razmišljamo o velikih stvareh,« je bil zadovoljen Lucas.

Na drugi strani prestolnice je Southampton presenetil West Ham, ki je s porazom z 2:3 predal peto mesto ravno Tottenhamu, medtem ko je Arsenal dobro formo potrdil z zmago v Norwichu s 5:0. Možje Mikela Artete so podaljšali niz zmag v vseh tekmovanjih na pet in ohranili stik z vodilno trojico po zadetkih Bukaya Sake in Kierana Tierneyja v prvem polčasu, v drugem je še enkrat zadel Saka, za petardo pa sta v zadnjih minutah poskrbela Alexandre Lacazette (11-m) in Emile Smith Rowe. Več o trenutni moči topničarjev bo povedal že spektakularen uvod v leto 2022, saj poleg dvoboja z Man. Cityjem severne Londončane čakata tudi spopada z Liverpoolom v polfinalu ligaškega pokala, za piko na i pa še dvoboj z najhujšim rivalom Tottenhamom.