Bottasu srhljivka v Spielbergu

Schumacher do dveh točk

Na Red Bullovem Ringu so izpeljali tudi uvodni dirki v formuli 2. Na sobotni je zmagal 21-letni Britanec Calum Ilott (UNI-Virtuosi), na včerajšnji pa leto mlajši Brazilec Felipe Drugovich Roncato (MP Motorsport). Mick Schumacher (Prema Powerteam), sin sedemkratnega svetovnega prvaka v formuli 1 Michaela Schumacherja, je med 22 dirkači pristal na 11. in 7. mestu, s katerim je osvojil dve točki.

Velika nagrada Avstrije, uvodna letošnja dirka za svetovno prvenstvo v formuli 1, je po pričakovanju minila v znamenju Mercedesove črne puščice. Zmago, svojo osmo v kraljevskem avtomobilističnem razredu, je pred praznimi tribunami slavil finski as, ki je v cilj pridrvel tik predToda britanski šampion se ni povzpel na oder za najboljše. Zaradi trka s Tajcem(Red Bull) v 61. krogu je Hamilton prejel petsekundno kazen, zaradi katere je naknadno zdrsnil na nehvaležno četrto mesto. Na drugo stopnico se je povzpel Monačan(Ferrari), na tretjo pa prav tako silno presenečeni 20-letni Britanec(McLaren), ki je tako postal tretji najmlajši dirkač med najboljšo trojico v formuli 1.Mercedesovemu najhujšemu tekmecu, ki je s svojim rdečim bikom lovil tretjo zaporedno zmago na Red Bullovem Ringu, so se vsi upi, da bi dosegel nov uspeh v Spielbergu, kot milni mehurček razblinili v 14. krogu, ko ga je kot drugouvrščenega ustavila tehnična okvara. Naslednja dirka bo na sporedu že v nedeljo prav tako v Spielbergu, kjer se bodo najhitrejši dirkači med seboj merili na veliki nagradi Štajerske.