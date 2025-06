Borut Meh: Ne moremo imeti majhnih ambicij

Borut Meh je od leta 2021 prvi mož zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS). Hkrati je tudi predsednik nadzornega odbora pri SSK Velenje, ki bo v svojem centru danes skupaj s SZS pripravil prvi dan slovenskih skokov. O tem in še marsičem zanimivem je 71-letni univerzitetni diplomirani ekonomist iz Velenja spregovoril tudi za Slovenske novice.

Kako to, da ste se odločili pripraviti prvi dan slovenskih smučarskih skokov?

»Ko sem opazoval naše podelitve pokalov najboljšim tekmovalcem, sem sam pri sebi ugotavljal, da so te postale le še formalnost. Zaradi tega smo se v izvršnem odboru odločili, da bomo pripravili dan slovenskih smučarski skokov. Na ta dan bomo po uvodnih letošnjih tekmah mladincev do 16, 18 in 20 let za pokal Argete podelili priznanja najuspešnejšim skakalcem in nordijskim kombinatorcem v zimski sezoni. Hkrati bomo prireditev izkoristili za srečanje zdajšnjih in nekdanjih reprezentantov. To bo zabaven dogodek, ki ga bomo odslej prirejali vsako leto, vsakič pri drugem klubu.«

Velenjski klub, ki praznuje 70. obletnico svojega obstoja, je pustil viden pečat v slovenskih skokih.

»Naš klub je dal veliko tekmovalcev, trenerjev in funkcionarjev. Če pogledamo zdajšnjo strukturo v slovenskih skokih, smo Velenjčani v njej dejansko zelo prisotni. Ob meni iz tega mesta oziroma okolice prihajajo tudi Gorazd Pogorelčnik (vodja panoge), glavni trener Robert Hrgota, njegov pomočnik Gašper Berlot, Matjaž Triplat, koordinator in vodja skupin Državnega panožnega nordijskega centra (DPNC), Vid Vrhovnik, nekdanji mladinski svetovni prvak v nordijski kombinaciji ...«

Minulo zimo ste označili za burno. Slovenski reprezentanti je dejansko niso odprli najbolje.

»Moram priznati, da sem bil na začetku resnično zaskrbljen. A že od nekdaj vztrajam pri tem, da naj tisti, ki vodijo vse skupaj, izpeljejo sezono do konca. Ne glede na to, kakšni so rezultati. Najslabše je nekaj rušiti, kar je že dajalo uspehe. Treba je imeti potrpljenje, kar se je v našem primeru izkazalo za dobro. Za burno pa sem zimo označil tudi zaradi nenavadnih stvari, ki so se dogajale na svetovnem prvenstvu v Trondheimu. V mislih imam norveško reprezentanco in njihovo nedovoljeno predelavo tekmovalnih dresov, ki pa ni imelo vpliva na nas, saj smo bili tako ali tako najboljši. Za nas se zima ne bi mogla razplesti lepše. Dobili smo ekipne svetovne prvake, posamična šampiona Niko in Domna Prevca, ki sta poletela tudi do svetovnih rekordov. Nika je osvojila veliki kristalni globus, Domen pa malega, še posebej me veseli četrto mesto v skupni razvrstitvi svetovnega pokala Anžeta Laniška, ki je v zadnjih letih naš najboljši skakalec. Če se lani ne bi poškodoval, sem prepričan, da bi že v minuli zimi od vsega začetka posegal v vrh.«

Svetovni rekord se je po debelih 14 letih vrnil v Planico, kjer so v sredo odkrili kip v čast Domnu Prevcu. Kako ste ga doživeli?

»To je bil resnično praznik v pravem pomenu besede. Skrajni čas je že bil, da se je rekord vrnil v Planico, ki ga bo težko obdržati. Zato bo treba povečati letalnico, kar so odgovorni pri FIS že odobrili. A treba bo zagotoviti potrebna sredstva, svoje bo morala dodati država, kajti Planica je s svojim zavodom za športom pod njenim okriljem. Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je že obljubil, da bodo zagotovili denar.«

Nova sezona bo že zaradi OI zelo pomembna, kajne?

»Po vseh uspehih, ki so jih dosegli naši skakalci, ne moremo imeti majhnih ambicij. Zagotovo bomo v Predazzu merili na kolajne, ne smemo pa pozabiti, da bo v prihodnji zimi tudi svetovno prvenstvo v poletih v Oberstdorfu, na katerem bomo imeli prav tako več adutov.«