Borov genialni skok za popoln konec tedna

Slovenski smučarski skakalci in skakalke so minuli konec tedna v domove svojih navijačev znova prinesli obilo veselja. V Hinzenbachu je Nika Križnar petkovi krstni zmagi v svetovnem pokalu dodala še dve drugi mesti (obakrat je zaostala le za japonsko šampionko Saro Takanaši, ki so jo na prvi preizkušnji diskvalificirali zaradi neustreznega dresa) in se v skupni razvrstitvi vodilni Avstrijki Mariti Kramer približala na vsega devet točk zaostanka. V Klingenthalu je konkurenco šokiral Bor Pavlovčič.



Potem ko se je v soboto s tretjim mestom (za Norvežanom Halvorjem E. Granerudom in Poljakom Kamilom Stochom) veselil svojih prvič stopničk med elito, se je 24 ur pozneje na odru za najboljše skakalce na svetu povzpel še stopnico višje – na drugo. Zmago, ki jo je znova, že desetič, slavil Granerud, je zgrešil le za 0,7 točke. Če pa bi sodniki bolj upoštevali



Borov doskok v telemark pri izjemnih 146 metrih v finalu – za svoj nastop je prejel (pre)nizke ocene 18,5, 19,0, 17,5, 19,0 in 18,5 –, bi imela Slovenija od nedelje novega zmagovalca tekme za svetovni pokal v tem športu. A če bo 22-letni skakalec z Dovjega pri Mojstrani nadaljeval v takšnem slogu, krstno uvrstitev med najboljšo trojico je napovedal že s četrtim mestom na prejšnji postaji v Willingenu, bo prej ali slej skočil tudi na sam vrh.



»Že po petkovih skokih sem vedel, da se lahko zavihtim na stopničke, ki sem si jih zelo želel. Vesel sem, da sem jih tudi dosegel, in to kar dvakrat. To je bil res popoln vikend zame, nedeljski finalni skok pa je bil genialen,« ni skrival navdušenja Pavlovčič, ki se je spomnil tudi težav med novoletno turnejo, med katero mu nikakor ni šlo, zaradi česar ga je strokovno vodstvo slovenske reprezentance z glavnim trenerjem Robertom Hrgoto po ponesrečenem nastopu v Innsbrucku tudi poslalo domov.



»Takrat sem bil v slabi formi, ki ji je po mojem botrovala tudi utrujenost po decembrskem svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Planici,« je razložil mladi član ND Rateče-Planica in dodal, da je globoko v sebi vedel, da bo februarja spet močnejši.

Zadovoljen je bil z delom v ekipi B

Po koncu prejšnje zime so ga odgovorni v slovenskih skokih iz reprezentance A premestili v ekipo B. »Za novo sezono sem se pripravljal pod vodstvom trenerja Igorja Medveda in njegovega pomočnika Mitje Oraniča in moram reči, da sem bil zadovoljen z delom. V pripravljalnem obdobju smo sodelovali tudi z Janom Jamnikom, ki je poskrbel za našo dobro telesno pripravljenost. Od njega sem se prav tako veliko naučil,« je poudaril Pavlovčič in pribil, da so v reprezentanci B sami potencialni kandidati za ekipo A. »Verjetno bi lahko bil ob meni še kdo v moštvu za svetovni pokal. Na žalost je (bilo) prostora le za sedem,« je dejal študent 2. letnika višje šole za turizem in gostinstvo na Bledu.



Potem ko je lani izpadel iz reprezentance A, se mu je poslabšal tudi status. »To sem občutil pri opremi, saj sem dobil kakšen tekmovalni dres manj. Za nameček niti v tujino nismo mogli iti, zato smo večinoma vadili v Planici in Kranju. Ampak smo se kljub pomanjkanju sredstev dobro znašli in iz priprav potegnili največ,« je sklenil Pavlovčič.

