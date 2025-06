»Neugodni, toda premagljivi,« je osem dni pred prvo tekmo 1. kola kvalifikacij za ligo prvakov usmeril pogled proti kazahstanskemu izzivalcu slovenskega nogometnega prvaka Olimpije športni direktor Goran Boromisa. Kairat iz Almatija bo naslednji torek, 8. julija, v Stožicah (19) prva evropska ovira zeleno-belih. Kakšna bo še bolj ambiciozna in posodobljena šampionska Olimpija na igrišču pod taktirko novega trenerja Jorgeja Simaa? To je najbolj vznemirljiva uganka za njene privržence in tudi druge slovenske nogometne navdušence, ki bodo držali pesti za Ljubljančane. In tudi za Celjane ter Kopr...