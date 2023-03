Bonifika je lahko slovenska Morača

Vsak selektor slovenskih rokometašev slejkoprej začne tarnati nad ozko bazo, iz katere črpa igralce. Kolegi iz velesil imajo res sladke skrbi pri sestavi reprezentance, toda tudi Slovenija ima kar dobro založeno »skladišče«. To se je pokazalo proti Črni gori, ki je v boj poslala vse najboljše može.

Slovenci pa so tudi brez igralcev, kot sta Dean Bombač, Borut Mačkovšek in še kdo prišli do pomembne zmage v Podgorici. Med zaslužnimi je bil povratnik po poškodbi Urh Kastelic, ki je zbral nekaj pomembnih obramb. Krčan se nadeja, da bo jutri v Kopru (18.00) podobno vzdušje kot v Morači, navijači pa bodo tokrat dali veter v jadra izbrancem Uroša Zormana.

Slovenci so preživeli pekel Morače, nadomestili pet golov zaostanka in si z zmago z 32:29 že zagotovili nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji, jutri bodo v Bonifiki potrjevali prvo mesto v skupini 7. Kastelic, ki je v tokratni akciji zamenjal Jožeta Baznika, bi si težko želel boljši »comeback« v dresu z državnim grbom.

»Imel sem precej zoprno poškodbo, ki mi je vzela veliko časa. Lepo se je bilo vrniti na pomembni tekmi in v takšnem vzdušju odnesti zmago. Vesel sem, ker smo nadaljevali tam, kjer so fantje končali na SP na Poljskem,« je bil dobre volje Kastelic, ki je imel težave s kolenom: »Bil je meniskus in odločil sem se za šivanje, kar traja štiri do pet mesecev. Če bi ga samo vzeli ven, bi bil nazaj po enem mesecu, a glede na to, da sem relativno mlad, je bil ta poseg bolj smotrn. Zdaj je koleno kot novo.«

Slovenci so v preteklosti znali izgubljati takšne tekme proti supermotiviranim gostiteljem, ne nazadnje so tudi v Italiji in na Kosovem komaj rešili celo kožo. Tokrat pa niso podlegli pritisku ter v končnici znali unovčiti znanje in izkušnje. »V Morači res ni lahko igrati, spomnim se, kako so pred leti tam padli svetovni prvaki Danci. Črnogorce je ponesla evforija in hitro smo se znašli v velikem zaostanku (6:11; op. p.). A potem smo se umirili in na koncu zasluženo zmagali. Vseh 16 fantov je pokazalo zrelost,« je bil s pristopom zadovoljen 27-letni Kastelic.

Moštveni duh je krhka stvar

Prepričal se je tudi, da je v reprezentanci s prihodom Zormana zavel nov duh: »Vsi, ki se odzovemo vabilu, pridemo zaradi domoljubnega naboja. Saj je bilo vedno tako, čeprav morda ni bilo videti. Moštveni duh pač pride bolj do izraza ob dobrih rezultatih. Zato je toliko bolj pomembno, da si ne privoščimo kakšne napake.«

Koper je bil vedno osmi igralec Slovenije in tudi Bonifika lahko postane negostoljubna za tekmece. »Vsi si želimo, da bi bilo podobno vzdušje kot v Podgorici. Najlepše je igrati doma pred svojimi navijači, družino, prijatelji. Verjamem, da bo zmaga v Črni gori dodatna spodbuda za ljudi, da nas pridejo podpret in da skupaj naredimo še ta korak,« je na dušo navijačem popihal 201 cm visoki vratar, ki ga prisilni počitek ni oddaljil od forme, kar je olajšanje tudi za njegov novi klub Lemgo.