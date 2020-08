Boleči evropski poraz že odnesel trenerja Maribora

Hrvat Sergej Jakirović ni več trener Maribora. To so tudi uradno potrdili pri tem nogometnem klubu. Jakirović je Maribor prevzel 23. aprila, po presenetljivem četrtkovem porazu proti severnoirskemu Corelainu v 1. kvalifikacijskem krogu evropske lige pa se je vodstvo kluba odločilo za prekinitev sodelovanja.



»Prvi cilj sezone, povezan z uspešnim nastopanjem v evropskem tekmovanju, ni bil uresničen. Naša evropska pot se je prehitro zaključila, kar se bo zelo poznalo pri klubskem proračunu in ugledu. Tudi igralci nosijo svoj del odgovornosti pri tem rezultatu in tej odločitvi. Moja odgovornost je, da ukrepam v takšnih trenutkih. Novi trener bo znan v najkrajšem možnem času, moštvo pa bo na sobotnem treningu in nedeljski tekmi v Domžalah vodil Saša Gajser,« je za spletno stran kluba odločitev pojasnil športni direktor Oliver Bogatinov.