Boksarski zvezdnik Joshua oster po zmagi: »Ljudje naj me pustijo pri miru«

Veselje britanskega boksarskega »manekena« Anthonyja Joshue po zmagi nad finskim veteranom Robertom Heleniusom, ki je kot rezervist zadnji hip vskočil namesto Dilliana Whyta, na katerega je padla senca suma jemanja prepovedanih poživil, je bilo zelo zgovorno. Že od daleč je bilo videti, kako velika skala se mu je odvalila s pleč, potem ko je v sedmi rundi vendarle strl odpor 39-letnega Vikinga iz Mariehamna.

Ko je AJ videl, da Helenius po prejetem desnem direktu ne bo mogel več nadaljevati dvoboja v razprodani londonski areni O2, je skočil iz ringa in stekel do svojih najbližjih, ki mu stojijo ob strani tako v dobrih kot tudi težkih trenutkih. In teh tudi med tokratnim obračunom, med katerim so mu začeli gledalci že glasno žvižgati, ni manjkalo. Finski izzivalec, ki je bil še pred tednom dni z mislimi pri družinskem dopustu na Laponskem, mu je namreč sprva precej grenil življenje. S prednjimi udarci mu je hitro povzročil oteklini pod obema očesoma, za nameček mu je poškodoval še nos, iz katerega je začel v peti rundi krvaveti tudi sam. Takrat je začelo Heleniusu vidno zmanjkovati moči, kar je nekdanji svetovni prvak težke kategorije po različicah IBF, WBA in WBO izkoristil po poldrugi minuti sedme runde, ko je sprožil rušilni udarec.

»Ljudje mi morajo dovoliti, da diham. V ringu sem sam. Ljudje naj me pustijo pri miru, naj mi dovolijo, da počnem, kar hočem početi,« se je 33-letni Anglež po 26. zmagi, 23. z nokavtom (njegovo poklicno statistiko kazijo trije porazi) odzval na žvižge in vse glasnejše kritike na svoj račun. »Ali je kdo od teh, ki so žvižgali, že kdaj boksal? Očitno ne razumejo, da gre pri tem za dvoboje na najvišji ravni. To je kakor šah, ki je od daleč prav tako videti dolgočasen,« je že nejevoljno pribil Joshua.

Marsikomu bi sivil lase

Zatem je pohvalil tekmeca (»Robert si zasluži vse čestitke. Tik pred zdajci je sprejel borbo in pripotoval v London. Nudil mi je močan odpor, marsikomu bi sivil lase.«), nakar je svoj pogled usmeril v prihodnost. Naslednji na njegovi tarči je ameriški bombarder Deontay Wilder, s katerim naj bi se udaril januarja prihodnje leto v Savdski Arabiji. »Deontay ima – tako kot jaz – močno desnico, oba pa sva popolnoma različna boksarja. Kakorkoli že; odslej bom osredotočen le na to, da mu razbijem glavo,« je brez dlake na jeziku napovedal AJ, ki si je z zmago prislužil 9,2 milijona evrov, medtem ko se bo Helenius po petem porazu (ob 32 zmagah) tolažil s čekom za 1,7 milijona €.

In kaj je po obračunu dejal najboljši finski boksar? »Anthonyjev udarec je bil zares silovit. Seveda je bil boleč, toda najbolj me boli srce. Resnično sem si želel dobiti ta dvoboj. Joshuo sem večkrat dobro zadel, z enim od udarcev sem ga že tudi malce načel. Verjamem, da bi se lahko obrnilo tudi v mojo korist,« je presodil Helenius, ki ga je med drugimi za prikazano pohvalil tudi razvpiti irski mojster mešanih borilnih športov Conor McGregor.