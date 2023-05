Boksarski zvezdnik ima orožje zaradi lastne varnosti

Britanski boksarski as Anthony Joshua je pred dnevi potrdil, da se bo decembra v Savdski Arabiji udaril z Deontayem Wilderjem, včeraj pa je onstran Atlantika glasno odjeknila novica, da je moral ameriški težkokategornik noč prebiti v zaporu. Losangeleški policisti so ga pridržali, potem ko so med preiskavo v njegovem avtomobilu znamke Rolls Royce odkrili pištolo in neznano količino marihuane.

Po plačilu varščine v višini 35.000 dolarjev so 37-letnega Američana zjutraj spet izpustili na prostost, zaradi posedovanja orožja pa se bo moral prej ali slej zagovarjati na sodišču. Nekdanji svetovni prvak v kraljevski kategoriji po različici WBC po besedah policistov med preiskavo ni povzročal težav. Ravno nasprotno, bil naj bi zelo prijazen, na vprašanje, zakaj ima pištolo, pa je večkrat odvrnil, da jo ima zaradi lastne varnosti. To je pozneje čivknil tudi na družbenem omrežju twitter.

Wilder, ki ima v svoji profesionalni statistiki 43 zmag (kar 42 jih je dosegel z nokavtom), en neodločen izid in dva poraza (oba je doživel proti Tysonu Furyju), sicer ni prvič prišel navzkriž z zakonom. Pred skoraj natanko desetimi leti je moral prav tako za eno noč za rešetke v Las Vegasu, kjer so ga aretirali, ker naj bi se v hotelski sobi spravil na žensko.

Usik na fronti

Kako bo zadnji zaplet vplival na Deontayeve priprave za decembrski spektakel v Savdski Arabiji, kjer naj bi se na turnirju težkokategornikov spoprijel z Joshuo (25 zmag, 22 s k. o., 3 porazi), še ni znano. Vprašanje je tudi, ali se bosta takrat – kakor potihem napovedujejo bogati prireditelji na Arabskem polotoku – v istem ringu vendarle pomerila tudi neporažena lastnika vseh štirih šampionskih pasov, Britanec Tyson Fury (33 zmag, 24 s k. o., 1 neodločen izid) in Ukrajinec Oleksandr Usik (20 zmag, 13 s k. o.).

Navsezadnje se je »Ciganski kralj«, svetovni prvak združenja WBC, že dogovarjal za težko pričakovani obračun z »Mačkom« iz Simferopola, ki si lasti naslove najboljšega težkokategornika po različicah IBF, WBA in WBO. Čeprav je Usik, ki si je – mimogrede – spet oblekel vojaško uniformo in pred dnevi na fronti obiskal rojake ter jih podprl v boju proti zloveščim ruskim agresorjem – že močno popustil Furyjevim zahtevam (med drugim je pristal tudi na delitev zaslužka 30:70 % v Tysonovo korist), so slednjič pogajanja padla v vodo. Bosta našla skupni jezik do decembra?