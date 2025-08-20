TEST PCR Z VERIŽNO REAKCIJO

Boksarska zveza bo pred svetovnim prvenstvom uvedla teste spola

Vsi športniki, ki želijo sodelovati na tekmovanju Svetovne boksarske zveze, bodo morali enkrat v življenju opraviti test PCR z verižno reakcijo s polimerazo, genetskega presejalnega testa, da se določi njihov spol ob rojstvu, in njihova upravičenost do tekmovanja.
Fotografija: Imane Khelif  FOTO: Peter Cziborra, Reuters
Odpri galerijo
Imane Khelif  FOTO: Peter Cziborra, Reuters

STA, A. G.
20.08.2025 ob 16:59
20.08.2025 ob 16:59
STA, A. G.
20.08.2025 ob 16:59
20.08.2025 ob 16:59

Poslušajte

Čas branja: 2:01 min.

Svetovna boksarska zveza (WB) je dokončno uvedla obvezne teste spola za moške in ženske, ki želijo tekmovati na njihovih tekmovanjih. Potrditev novega vodstvenega organa svetovnega boksa prihaja približno dva tedna pred njegovim prvim svetovnim prvenstvom v Liverpoolu od 4. do 14. septembra.

»Politika je zasnovana tako, da zagotavlja varnost vseh udeležencev in enake konkurenčne pogoje za moške in ženske,« je sporočila Svetovna boksarska zveza.

Vsi športniki, ki želijo sodelovati na tekmovanju Svetovne boksarske zveze, bodo morali enkrat v življenju opraviti test PCR z verižno reakcijo s polimerazo, genetskega presejalnega testa, da se določi njihov spol ob rojstvu, in njihova upravičenost do tekmovanja.

Razprava o upravičenosti do spolne enakosti

Razprava o upravičenosti do spolne enakosti je pritegnila veliko pozornosti na lanskih olimpijskih igrah v Parizu, kjer sta alžirska Imane Khelif in tajvanska boksarka Lin Yu-ting osvojili zlati medalji, potem ko jima je Mednarodni olimpijski komite (Mok) dovolil tekmovati.

A sta bila leto prej diskvalificirani s svetovnega prvenstva tedaj sporne Mednarodne boksarske zveze (IBA), ker naj bi neuspešno opravili teste za ugotavljanje spola. Mok, ki je organiziral prejšnja olimpijska boksarska turnirja, ker je iz različnih razlogov pred tem suspendiral IBA, je pred OI v francoski prestolnici dejal, da lahko Khelif in Lin tekmujeta, ker sta se rodili in se opredeljujeta kot ženski.

Izvršni odbor Moka je februarja letos priznal Svetovno boksarsko zvezo kot partnerja in bo lahko prevzela organizacijo boksarskih tekmovanj na olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

boks svetovno prvenstvo ženske Imane Khelif šport športniki test boksarska zveza

Priporočamo

Kap vas bo! V zavetišču Horjul objavili položnico za komunalo za julij (FOTO)
Iskrice iz šova prerasle v veliko ljubezen: Denis in Teja pričakujeta prvega otroka (FOTO)
Tik pred iztekom roka Slovenec prevzel Eurojackpot milijone
Arso prižgal oranžno in rumeno, najhujše šele prihaja ponoči (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Komentarji:

Priporočamo

Kap vas bo! V zavetišču Horjul objavili položnico za komunalo za julij (FOTO)
Iskrice iz šova prerasle v veliko ljubezen: Denis in Teja pričakujeta prvega otroka (FOTO)
Tik pred iztekom roka Slovenec prevzel Eurojackpot milijone
Arso prižgal oranžno in rumeno, najhujše šele prihaja ponoči (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.