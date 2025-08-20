Boksarska zveza bo pred svetovnim prvenstvom uvedla teste spola

Svetovna boksarska zveza (WB) je dokončno uvedla obvezne teste spola za moške in ženske, ki želijo tekmovati na njihovih tekmovanjih. Potrditev novega vodstvenega organa svetovnega boksa prihaja približno dva tedna pred njegovim prvim svetovnim prvenstvom v Liverpoolu od 4. do 14. septembra.

»Politika je zasnovana tako, da zagotavlja varnost vseh udeležencev in enake konkurenčne pogoje za moške in ženske,« je sporočila Svetovna boksarska zveza.

Vsi športniki, ki želijo sodelovati na tekmovanju Svetovne boksarske zveze, bodo morali enkrat v življenju opraviti test PCR z verižno reakcijo s polimerazo, genetskega presejalnega testa, da se določi njihov spol ob rojstvu, in njihova upravičenost do tekmovanja.

Razprava o upravičenosti do spolne enakosti

Razprava o upravičenosti do spolne enakosti je pritegnila veliko pozornosti na lanskih olimpijskih igrah v Parizu, kjer sta alžirska Imane Khelif in tajvanska boksarka Lin Yu-ting osvojili zlati medalji, potem ko jima je Mednarodni olimpijski komite (Mok) dovolil tekmovati.

A sta bila leto prej diskvalificirani s svetovnega prvenstva tedaj sporne Mednarodne boksarske zveze (IBA), ker naj bi neuspešno opravili teste za ugotavljanje spola. Mok, ki je organiziral prejšnja olimpijska boksarska turnirja, ker je iz različnih razlogov pred tem suspendiral IBA, je pred OI v francoski prestolnici dejal, da lahko Khelif in Lin tekmujeta, ker sta se rodili in se opredeljujeta kot ženski.

Izvršni odbor Moka je februarja letos priznal Svetovno boksarsko zvezo kot partnerja in bo lahko prevzela organizacijo boksarskih tekmovanj na olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028.