Bo na čelo Fie prvič v zgodovini stopila ženska?

Švicarka Laura Villars je napovedala, da bo na decembrski volilni skupščini kandidirala za predsednico Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia). Nekdanja dirkačica bi tako lahko postala prva ženska na tem položaju. Volitve bodo potekale 12. decembra v Taškentu.

Villarsova je svojo odločitev sporočila v Bakuju pred dirko svetovnega prvenstva v formuli 1 za veliko nagrado Azerbajdžana. Kandidaturo sta napovedala tudi zdajšnji predsednik, 63-letni Mohamed ben Sulajem iz Združenih arabskih emiratov, ki federacijo vodi od leta 2021, in nekdanji komisar formule 1, 59-letni Američan Tim Mayer. Laura Villars, ki svoje kandidature sicer še ni uradno vložila, je daleč najmlajša. Pred tem je tekmovala v formuli 4 Savdske Arabije in seriji ferrari challenge.

»Moj cilj je bolj demokratično, pregledno in odgovorno vodstvo, odprto za ženske in nove generacije, Fia pa mora znova postati združenje dirkaških ekip in dirkačev,« je dejala Villarsova, ki je stara 28 let in bi lahko postala prva ženska na položaju v športu, ki ga skorajda povsem obvladujejo moški.