Bo Izrael vržen iz evropskega nogometa? Uefa pred zgodovinsko odločitvijo

Evropska nogometna zveza Uefa je tik pred veliko odločitvijo: po poročanju agencije AP je večina članov izvršnega odbora pripravljena glasovati za izključitev Izraela iz vseh svojih tekmovanj. To bi pomenilo prepoved igranja za izraelske klube in reprezentance.

Izraelci že dolgo igrajo na nevtralnih terenih zaradi vojne, a zdaj jim grozi prepoved nastopanja v Evropi. Čez dva tedna bi morali odigrati kvalifikacijski tekmi za SP 2026 proti Norveški in Italiji, a bi lahko ostali brez nastopa. Maccabi Tel Aviv je v sredo v Solunu še odigral tekmo evropske lige, a bi bila to lahko ena zadnjih.

Navijači kluba PAOK so protestirali v središču mesta pred tekmo z Izraelom. Grčija, 24. september 2025. FOTO: Murad Sezer Reuters

Pritisk Katarja in Združenih narodov

Za suspenz naj bi lobiral Katar, kar je sprožilo jezo izraelske diplomacije. Izraelu v bran so stopili ameriški uradniki. K izključitvi je pozval tudi svetovalni odbor ZN za človekove pravice, ki je zahteval »nujen odziv na genocid v Gazi«. Še ena komisija ZN je prejšnji teden razsodila, da izraelska dejanja v Gazi pomenijo genocid, a Izrael obtožbe zavrača.

Vprašanje ostaja tudi, ali bo Fifa sledila Uefi. Njihov odbor se bo sestal prihodnji teden v Zürichu, odločitev pa bo imela globalne posledice.