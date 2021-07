Blizu končne odločitve

Diagram (27. 7.)

V četrtfinalu tudi Muzičukova

Beli na potezi

Shankland – Svidler, Soči 2021. Katera je edina poteza, ki belemu prinese zmago?

REŠITEV:

1.Lf2!, ko zaradi napada na točki d4 in c5 ter motivov dvojnega napada Sd7 črni ne more preprečiti materialnih izgub. Partija se je hitro končala v prid belega po 1…Lxf6 2.exf6 (s pretnjo mata Th8) 2…Dxf6 3.Dxc5+ Td6 4.Dc8+ in črni je predal.

Na svetovnem pokalu v Sočiju je v boju za zmago ostalo le še osem šahistov in štiri šahistke. Med njimi je svetovni prvak, ki si je kot zadnji zagotovil četrtfinalno vstopnico po ogorčenem dvoboju z 19-letnim domačim upom. Mladi Rus je na začetku leta norveškemu šampionu zadal presenetljiv poraz na super turnirju v Wijk aan Zeeju in je bil večino obračuna spet enakovreden slovitemu tekmecu. Carlsen si je napredovanje zagotovil šele v tretji seriji podaljškov v hitropoteznem tempu, v kateri je moral preživeti več stresnih trenutkov ob hitro iztekajočih se sekundah. V četrtfinalu se bo pomeril s FrancozomOb Carlsenu je edini preostali igralec iz prve deseterice favoritov njegov izzivalec iz leta 2016, Rus, ki je bil v dvoboju težkokategornikov po dveh serijah podaljškov boljši od Francoza. V izenačenem soočenju se je izkazal za psihološko močnejšega in si prislužil napredovanje. Še en domačin,, je končal sanjski nastop 18-letnega Srba, enega najprijetnejših presenečenj na turnirju. Ivić je pred tem izločil tri uveljavljena imena – Španca, Nemcain RusaVeliki met je uspel Američanu, saj je izločil osemkratnega ruskega prvaka in zmagovalca svetovnega pokala pred desetimi leti. Ob Shanklandu je le še Indijcuuspel preboj v četrtfinale po dveh partijah, kar šest dvobojev pa je bilo odločenih po podaljških. Vsi četrtfinalisti z izjemo svetovnega šampiona so si tudi zagotovili mesto v seriji grand prix aktualnega ciklusa za svetovno prvenstvo. Četrtfinalni pari so: Carlsen – Bacrot, Duda – Vidit, Fedosejev – Tabatabaei in Karjakin – Shankland.V ženski konkurenci se je prva nosilka, Rusinja, prebila do polfinala, potem ko je izločila Kazahstanko. Zdaj jo čaka zanimiv obračun s četrtopostavljeno Ukrajinko, ki je pred leti nastopala za slovensko reprezentanco.Pri dekletih je bil le en četrtfinalni dvoboj odločen po podaljških, Muzičukova pa je v njem ugnala Gruzijko. Rusi imajo v ognju še eno železo, saj se v drugem polfinalu merita dve nekdanji svetovni prvakinji, domačinkain Kitajka