Blišč in visoki cilji v Dubaju

Ob zavedanju, da zanimanje za kraljevsko igro po vsem svetu nikoli ni bilo večje, in da nove tehnologije omogočajo vedno bolj privlačno spremljanje najboljših igralk in igralcev v akciji, se Svetovna šahovska federacija (FIDE) podaja v nov pompozen projekt z naslovom Globalna šahovska liga, ki bo danes ugledal luč sveta v Dubaju. V sodelovanju in predvsem ob finančnem vložku več indijskih korporacij z informacijsko-tehnološko multinacionalko Tech Mahindra na čelu, si želijo ustvariti globalni spektakel po vzoru profesionalnih lig v nekaterih drugih športih, ki bi predstavljal še večji magnet za publiko kot doslej najbolj gledani dogodki. Tako morda niti ni presenetljivo, da so si organizatorji pred začetkom zadali sila ambiciozen cilj in sicer da v dobrem tednu dni, kolikor bo potekalo tekmovanje, s svojimi prenosi dosežejo 600 milijonov gledalcev v 160 državah.

cehovi

Spektakel želijo v prvi vrsti zagotoviti z zanimivim formatom tekmovanja in zvezdniško zasedbo. Na premierni izvedbi bo tako sodelovalo šest ekip, ki se bodo med seboj pomerile dvokrožno s pospešenim tempom za razmišljanje, najboljši dve ekipi v prvem delu pa bosta nato medsebojno odločali še o končnem zmagovalcu. Ekipe sestavlja šest igralcev, trije uveljavljeni zvezdniki, dve igralki iz ženskega vrha in ena vzhajajoča zvezda svetovnega šaha.

Carlsen in Indijci

Med imeni zagotovo izstopa nekdanji svetovni prvak v standardnem šahu in še vedno najboljši igralec na ratinški lestvici Magnus Carlsen, ki predstavlja največjo ikono šaha v zadnjem desetletju. Njegov predhodnik na šahovskem prestolu Višvanatan Anand je na čelu številne zasedbe indijskih predstavnikov, med katerimi so tudi mladi zvezdniki Ardžun Erigaisi, Ramešbabu Pragnananda in predvsem Gukeš Domaradžu, ki po zadnjih odličnih predstavah že trka na vrata najboljše deseterice na svetu.

BELI NA POTEZI Gukeš – Sadvani, internet 2023. Črni ima dve dami in tako precejšnjo materialno prednost. Vseeno se ne more ubraniti groženj svojemu kralju po najboljši potezi belega. Kateri? REŠITEV: 1.Lh3! z neubranljivim 2.Le6+ v naslednji potezi. Partija se je končala z matom po 1…Dxg3 2.Le6+ Tf7 3.Lf7#

Med vodilnimi ženskimi predstavnicami so tudi tri nekdanje svetovne prvakinje, Hou Yifan, Aleksandra Kostenjuk in Tan Zhongyi.

Dodatno bojevitost na turnirju spodbuja sistem točkovanja, pri katerem zmaga z belimi figurami prispeva tri točke k ekipnemu rezultatu, zmaga s črnimi figurami pa kar štiri. Spremljanje globalne lige bo mogoče tudi v Sloveniji, kjer bo celoten potek s slovenskimi komentarji prenašala televizija Šport TV, s čemer se šah pri nas po dolgem času ponovno vrača na televizijske zaslone.