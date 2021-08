Bivši trener Kristjana Čeha vrača udarec

Mlada športnicaje v zapisu, objavljenem na enem od družabnih omrežjih, udarila po trenerju, s katerim se je ta razšel tik pred olimpijskimi igrami v Tokiu. Dekle Čeha, sicer Estonka, piše o maltretiranju, grožnjah, kratenju osnovnih pravic. O tem smo pisali v članku Oglasilo se je dekle slovenskega olimpijca, ki obtožuje trenerja maltretiranja Svojo plat je za Sport klub povedal: »O tem, o čemer se danes govori na dolgo in široko, lahko povem le to, da je to ena velika laž.« Zanika, da bi grozil in posegal v osebnostni način življenja katerega koli športnika, poudarja pa, da je šport šport, zabava pa zabava, in s profesionalnim športom pridejo tudi odrekanja. Razkril je še nekaj. Slišal je, da naj bi si Čeh pred Tokiem privoščil dopust: »Ne vem, ali je to res tisto, kar počne pravi športnik.«