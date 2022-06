Bilo je čudovito in vse kaže, da še bo: Dončić in Dragić sta se hitro ujela

Luka Dončić in Goran Dragić sta že ujela ritem. Ujeli so ga tudi drugi košarkarski junaki. »Čudovito!« Tako bi lahko povzeli oceno čudežnega fanta, ki je sobotni pripravljalni dvoboj v tržaški mestni dvorani, kjer sta se pomerili Italija in Slovenija, spremenil v spektakel brez tekmovalnega stresa. Zgodila se je Dončićmanija, v kateri je v polni PallaTrieste (slabih 7000 gledalcev) na dan državnosti vloga prvega navijača med približno 3000 slovenskimi pripadla predsedniku Borutu Pahorju.

Prepričljiva zmaga Slovenije z 19 točkami razlike ne odseva stvarnega razmerja sil dvoboja, v katerem so evropski prvaki v drugi in tretji četrtini v višji prestavi povečevali prednost kljub ne najboljši natančnosti. »Lahko bi bilo bolje, toda pravi tekmi nas še čakata,« je bil realist selektor Aleksander Sekulić.

Azzurri so igrali močno oslabljeni, brez vseh reprezentantov Olympie in Virtusa, ki so igrali finale italijanskega prvenstva, evropski prvaki pa so bili ob odsotnosti poškodovanih Klemna Prepeliča in Vlatka Čančarja ter še počitniškega Žana Šiška, ta bo od danes že v ritmu treningov, okrepljeni s kapetanom iz Istanbula.

Selektorju se je smejalo

Sekuliću se je kljub vsemu lahko smejalo. Zvezdniški dvojec NBA je dobil, kar je potreboval, ustrezno minutažo in vrnitev v igralni ritem. Solidni so bili tudi drugi, kolikor so lahko bili proti za razred slabšim tekmecem. »Igrali smo slabo, lahko smo še veliko boljši. Imamo še veliko rezerv,« je bil na novinarski konferenci iskren 23-letni Ljubljančan, zaradi katerega so tudi domači privrženci Sloveniji raje namenili aplavz več kot kakšen glasnejši žvižg.

Italijani ušli stotici Izid pripravljalne tekme – Italija: Slovenija 71:90 (48:77, 37:53, 23:27). Strelci za Slovenijo: Luka Dončić 12, Goran Dragić 11, Edo Murić in Jakob Čebašek po 9, Zoran Dragić, Aleksej Nikolić in Žiga Dimec po 8, Mike Tobey, Jaka Blažič in Gregor Hrovat po 6, Jurij Macura 4, Gregor Glas 3.

Dončić je užival v igri in tekmi, a je bilo tudi očitno, da bo moral do četrtkove prve od dveh ključnih kvalifikacijskih tekem za uvrstitev na svetovno prvenstvo proti Hrvaški v Stožicah – druga bo v nedeljo proti Švedski v Stockholmu – tudi na treningih še dvigniti ritem. Pomisleke, v kakšnem stanju bo Luka pričakal nabrušene Hrvate, je k sreči odpihnil Goran Dragić.

Profesionalizem in mojstrstvo 36-letnega kapetana sta tisto, kar navdihuje vse okoli njega. Tudi brata Zorana Dragića, ki je v svoji prvi skupni tekmi z Lukom in Gogijem moral igrati z zavoro. »Na trenutke smo se morali zadržati. Nismo želel razkriti vseh adutov. V obrambi smo lahko še boljši, napad pa bo stekel,« je dodal nekdanji Tržačan.