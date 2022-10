Bila je že zelo blizu slovesa

»Po koncu zadnje sezone je bil pri meni dvom – ali bom zamenjala opremljevalca smuči ali pa bom prenehala smučati,« je kazalo ob besedah dvakratne svetovne prvakinje v smuku Ilke Štuhec potegniti letošnjo rdečo nit njenega tradicionalnega srečanja z novinarji v domačem Mariboru. In potem ko se je preselila od Stöcklija h Kästleju – nekoč zelo navzočem v vrhunskem alpskem smučanju, zdaj pa povratniku k tekmovalni karavani –, si je razgrnila nove športne cilje za poolimpijsko zimo, v kateri bo osrednje tekmovanje svetovno prvenstvo v Franciji.

Smučarska biografija 31-letne Mariborčanke razkriva, da ima v svoji zakladnici dva naslova svetovne prvakinje (St. Mortiz 2017, Åre 2019) ter 17 uvrstitev na stopničke tekem svetovnega pokala. Toda podrobnejši pogled k njeni smučarski transverzali ponuja tudi spoznanja o poškodbah, operacijah in zato tudi zahtevni vrnitvi k tekmovalni druščini. In še potem ko je vendarle brez zdravstvenih težav vstopila v to zadnjo olimpijsko zimo, se ji je zataknilo prav na največjem tekmovanju sezone.

»Drži, takrat na Kitajskem res ni bilo več težav s kolenom, so pa bile moteče bolečine v hrbtu,« je poudarila naša izkušena reprezentantka in ob vprašanju, koliko so jo, vsaj podzavestno, v tej zadnji zimi še vedno spremljali dogodki s poškodbami prejšnjih dveh sezon, odgovorila: »Bila sem dobro pripravljena in vedno znova sem se poskusila ustrezno zbrati za tekmo. Res pa je, da za psihično trdnost ni dobro, ko se trudiš in vlagaš veliko energije, želenega rezultata pa nato ni.«

S Kästlejem v nove čase

A smučk Ilka vendarle še ni odvrgla v klet. Le zamenjala je proizvajalca in podpisala s Kästlejem, pred več desetletji opremljevalcem priznanih šampionov, denimo Avstrijca Tonija Sailerja in pozneje Švicarja Pirmina Zurbriggna, zdaj dejansko povratnika v vrhunski svet alpskega smučanja. »Res nas ni bilo dolgo na sceni, zdaj z Ilko vstopamo v novo obdobje. Izbrali smo izkušeno tekmovalko, ki je med redkimi z dvema zaporednima lovorikama v smuku. Pri nas pa je tudi Ester Ledecka,« je poudaril prvi mož tega opremljevalca Alexander Lotschak, doma iz Gradca (»V Mariboru in Pohorju se počutim kot doma ...«), s katerim bomo poseben pogovor objavili v prihodnjih dneh. Ilka in njena mama, obenem tudi trenerka, Darja Črnko nista skrivali zadovoljstva ob omembi novega opremljevalca.

Seveda Štuhčeva ne more skrivati, da je bila nekoč na prejšnjih smučeh iz Švice hitra, a očitno v zadnji sezoni ni bilo več pristnega medsebojnega odnosa. »In prav to me zdaj navdušuje pri novem opremljevalcu. Sodelovanje in komunikacija sta na visoki ravni,« je zadovoljna.