Biki ne prihajajo na izlet

Ker goli v gosteh ne štejejo več dvojno, je Inter še povsem živ, čeprav sta februarja na San Siru Samirja Handanovića v zaključku tekme premagala Liverpoolova zvezdnika Roberto Firmino in Mohamed Salah. Handanović se je znašel na udaru kritik, ki so se še okrepile nekaj dni pozneje, ko je Inter z identičnim izidom 0:2 izgubil še domačo prvenstveno tekmo s Sassuolom. A od tedaj je Ljubljančan nepremagan že več kot 270 minut, njegova mreža je ostala nedotaknjena tudi v pokalnem derbiju z AC Milanom (0:0).

Črno-modrim, ki so povezali kar štiri tekme brez doseženega gola, se je vendarle odprlo v petek, ko so proti Salernitani zadeli kar petkrat. Trenerja Simoneja Inzaghija še posebej veseli hattrick napadalca Lautara Martineza, ki je mreže tresel prvič v novem letu. »V postelji se veliko pogovarjam z ženo in žalosten sem, ko ne pomagam v ekipi. Odločeni smo odigrati tako, kot znamo, in poskušali se bomo uvrstiti naprej,« je dejal Martinez. Podobno napeta bitka za državni naslov kot na Apeninskem polotoku, kjer Inter s tekmo manj za Milanom zaostaja za dve točki, poteka tudi na Otoku.

Liverpool je v vlogi lovca nanizal že 12 zmag v vseh tekmovanjih, zadnja proti West Hamu na Anfieldu je bila ena najbolj tesnih (1:0). Branilec naslova Manchester City beži za šest točk. »Če sem iskren, je bila zmaga v Milanu z 2:0 precej višja od pričakovanj. Dovolj izkušeni smo, da se zavedamo, kako nevarna je lahko ta prednost. Interjevi nogometaši sem gotovo ne prihajajo kot turisti,« pravi trener Jürgen Klopp, ki ga lahko hrabri dejstvo, da je Liverpool le enkrat izgubil z Interjem, davnega leta 1965.

Müller pozdravlja pritisk

Kot turisti se prav gotovo ne nameravajo vesti niti mladi Salzburžani v Münchnu, čeprav bi se večji del ekipe s povprečno starostjo dobrih 22 let lahko povsem mirno podal na absolventski izlet. Remi s prve tekme omogoča celo sanjarjenje o četrtfinalu, slovenske ljubitelje nogometa pa bolj zanima zdravstveno stanje reprezentanta Benjamina Šeška, ki je že več kot en mesec na stranskem tiru.

Škoda, saj se bodo domačin Karim Adeyemi, edini strelec bikov na prvi tekmi Junior Adamu in drugi golobradci lahko spet dokazovali proti klubu, ki bi lahko vse naštete vsak hip povabil v svoje vrste. »Vemo, kaj je na kocki. V primeru poraza bi našo sezono že lahko označili za neuspešno, a o tem sploh ne razmišljam,« je kot vedno samozavesten v napovedih Thomas Müller, strelec avtogola na zadnji ligaški preizkušnji doma proti Leverkusnu. Kljub remiju z 1:1 ima Bayern s tekmo več zajetno prednost 9 točk pred Borussio iz Dortmunda, Müller pa pozdravlja dejstvo, da bo s soigralci po dolgem času zaigral pod malce večjim pritiskom.