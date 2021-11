Biki nad Luko v ritmu Jordana

Na klopi košarkarjev Dallasa je Jason Kidd izboljšal dosežka svojega trenerskega predhodnika Ricka Carlisla iz minulih dveh sezon, ki so jih Luka Dončić in soigralci začeli z izkupičkom 6:4. A najtežje preizkušnje je Dallas proti Atlanti, Denverju in Miamiju letos prepričljivo izgubil, Boston pa je nedavno padel po zaslugi Dončićevega meta ob zadnjem pisku sirene.

Proti New Orleansu je Ljubljančan spet dobil nekaj več počitka in s klopi na začetku zadnje četrtine spremljal, kako sta Jalen Brunson in Tim Hardaway poskrbela za odločilno prednost s 93:71. »Dončić se uči igrati z Brunsonom, lahko vidite, da mu zlahka preda žogo. S takšno dinamiko je naša ekipa toliko boljša,« je tekmo ocenil Kidd. »Sem sva prišla isto leto, Luka mi zaupa, seveda pa tega zaupanja ne smem vzeti kot nekaj samoumevnega. Mi pa daje samozavest,« je priznal 25-letnik iz New Jerseyja.

Kristaps Porzingis si je hitro nabral tri osebne napake, a prispeval pomembno trojko v zadnji četrtini, ko so pelikani zagrozili s približanjem. Vsaj za zdaj se zdi, da se je otresel težav s hrbtom, zaradi katerih je izpustil že pet tekem. Niz treh zaporednih zmag bodo zdaj poskušali prekiniti Chicago Bulls, ki se v dvoboj z Dallasom (četrtek ob 2.00 po srednjeevropskem času) podajajo z identičnim izkupičkom 7:3.

Upravičeval bo milijone

Navijači šestkratnih prvakov so prvič po eri Michaela Jordana proslavili štiri zaporedne zmage na začetku sezone, v ponedeljek pa se na prihod Dallasa ogreli še z največjim skalpom – padli so Brooklyn Nets s 118:95. V izjemni zadnji četrtini, ki jo je Chicago dobil z 42:17, so gostitelji zgrabili priložnost, ki jim jo je ponudil gostujoči trener Steve Nash, ko je na klop potegnil Kevina Duranta in Jamesa Hardna. To je lahko opozorilo za Kidda, ko bo – kar je sicer napovedal že pred sezono – tudi tokrat skrbno odmeril Dončićeve minute.

»Vedno sem govoril, da odsotnost kakšnega izvrstnega igralca pomembno vpliva na tvojo ekipo,« je po zmagi dejal trener Chicaga Billy Donovan, v čigar moštvu vroči DeMar DeRozan sestavlja udarni trojec z Zachom LaVinom in Nikolo Vučevićem, spregledati ne moremo niti učinkov Lonza Balla in novinca Aya Dosunmuja, ki kot domačin skrbi za vzdušje v dvorani, ki jo je 'zgradil' Jordan.

25 točk je proti New Orleansu dosegel Dončić in bil prvi strelec tekme.

»Vse od začetka priprav želimo le igrati na polno, se zabavati in vnesti čim več energije, ki nato napaja ekipo. Tako lahko DeMar, Zach in preostali učinkoviteje zaključijo tekmo,« je dejal 21-letni organizator igre. Dončić je v Chicagu vedno pod posebnim drobnogledom: v mestu z močno srbsko skupnostjo vneto pričakujejo prihod Dallasa, ki je po zaslugi Igorja Kokoškova letos dobil še enega orla. Glede na to, da Dončić nosi Jordanove športne copate, pa bo dvorana United Center v vsaki njegovi potezi iskala potrditev, da je bila njegova več kot 86 milijonov evrov vredna pogodba s slovitim opremljevalcem vredna vsakega centa.